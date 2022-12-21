أشرف حكيمي: تفاجأنا بالاستقبال الجماهيري الحافل

القاهرة - بوابة الوسط

عبر نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي عن سعادته البالغة بالاستقبال الحافل الذي حظيت به بعثة المنتخب في الرباط عقب العودة من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وتحقيق إنجاز تاريخي بحصد المركز الرابع.

وقال حكيمي في تصريحات صحفية: «نشعر بالفخر لما حققناه في البطولة القطرية، واللحظات الحالمة التي عشناها في المونديال، لقد كان حلمًا جميلًا، انتهى باستقبال حاشد من قبل الجماهير المغربية والمسؤولين، نأمل أنا وزملائي في الاستمرار برسمة البسمة على الجماهير في قادم المواعيد».

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وتابع أشرف: «لم نكن نتوقع أن يكون لما فعلناه في قطر هذا الأثر الكبير، وإنه لشرف كبير لنا أن نرسم الابتسامة على الشعب المغربي، وبعد ما وجدناه من حفاوة في الاستقبال، وفخر بالإنجاز الذي حققناه، فسنعمل على المضي قدمًا لتحقيق إنجازات مستمرة للكرة المغربية، وجعل المغرب سعيدة دائما, لقد منحتنا الجماهير القوة والدافع لحصد بطولة أفريقيا المقبلة».