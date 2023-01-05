مدافع برشلونة: مباريات الكأس صعبة.. ولهذا السبب لم أكمل المباراة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدافع نادي برشلونة الإسباني رونالد أراوخو، عقب تأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بتغلبه على إنترسيتي في الأشواط الإضافية بأربعة أهداف لثلاثة، صعوبة المنافسة في بطولات الكأس.

وتعادل برشلونة أمام فريق إنترسيتي الناشط في الدرجة الثالثة الإسبانية، بالأشواط الأساسية بثلاثة أهداف لكل فريق، قبل أن يحسم البديل أنسو فاتي اللقاء لصالح «البلوغرانا»، بتسجيله الهدف الرابع في الشوط الإضافي الأول، وذلك وفق ما نشرته جريدة «سبورت» الكتالونية.

دائما مباريات الكأس صعبة

وقال أراوخو في تصريحات بعد المباراة: «دائما ما تكون مباريات الكأس صعبة، علينا التعلم من أخطائنا، وتحسين جوانب عديدة، لحسن الحظ أننا تأهلنا، الكثير من فرق الدرجة الأولى ودعت البطولة».

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وأوضح: «مشاركتي أتت باتفاق مع المدرب تشافي وتبديلي متفق عليه كذلك، كان مقررا أن ألعب من 45 إلى 60 دقيقة كحد أقصى، من الجيد أنني سجلت هدفا في اللقاء».