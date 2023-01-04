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المحكمة الرياضية توقف ليفاندوفسكي 3 مباريات وغيابه عن مواجهة أتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 05:55 مساء
المحكمة الرياضية توقف ليفاندوفسكي 3 مباريات وغيابه عن مواجهة أتلتيكو
لحظة اعتداء روبيرت ليفاندوفسكي على لاعب أوساسونا، والتي تسببت في إيقافه، ملعب أوساسونا، 8 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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رفضت المحكمة الرياضية «TAD» الاستئناف المقدم من قبل نادي برشلونة الإسباني حول إيقاف لاعبه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لثلاث مباريات، ما يعني غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد الأحد المقبل، في الأسبوع 16 من الدوري الإسباني.

واستطاع برشلونة إشراك اللاعب البولندي ليفاندوفسكي في مباراة الديربي أمام إسبانيول بالأسبوع 15، بعد تعليق القرار من قبل محكمة فض المنازعات بمدريد، وذلك وفق ما نشرته جريدة «سبورت الكتالونية».

- ليفاندوفسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
- إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

وتعرض ليفاندوفسكي لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات (أمام إسبانيول وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس)، بعد أن دون حكم لقاء مباراة فريقه أمام أوساسونا في الجولة الرابعة عشرة، أن ليفاندوفسكي أشار بيديه بحركة سيئة، عقب تعرضه للطرد في اللقاء إثر تدخله العنيف على لاعب أوساسونا.

برشلونة يلجأ لمحكمة فض المنازعات
ولجأ البارسا لمحكمة تسوية المنازعات بعدما تقدم بطلب لمحكمة التحكيم الرياضي، والتي رفضت تقليص عقوبة المهاجم البولندي، عقب مناقشة القرار.

وسيغيب المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأحد الثامن من يناير المقبل، إضافة إلى خيتافي 22 يناير، وغيرونا 29 يناير من نفس الشهر.

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