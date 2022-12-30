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ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 ديسمبر 2022, 02:56 مساء
ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
لاعب برشلونة روبيرت ليفاندوفسكي من مواجهة أوساسونا في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب الأخير، 8 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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أعلن نادي برشلونة الإسباني مشاركة مهاجمه البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي في المباراة المقبلة أمام جاره إسبانيول ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في الجولة الخامسة عشر.

إيقاف على إثر الطرد
وتعرض ليفاندوفيسكي لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات (أمام إسبانيول وأتليتيكو مدريد وريال بيتيس)، بعد أن دون حكم لقاء مباراة فريقه أمام أوساسونا في الجولة الرابعة عشرة، أن ليفاندوفسكي أشار بيديه بحركة سيئة، عقب تعرضه للطرد في اللقاء إثر تدخله العنيف على لاعب أوساسونا، وذلك حسب ما نشرته جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية.

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ونشر نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي بيانا قال فيه: «روبرت ليفاندوفسكي يمكنه اللعب غدا ضد إسبانيول بعد أن أصدرت محكمة تسوية المنازعات في مدريد إجراء احترازيا ضد الإيقاف الذي فرضته محكمة التحكيم الرياضية على اللاعب لمدة 3 مباريات».

ولجأ البارسا لمحكمة تسوية المنازعات بعدما تقدم بطلب لمحكمة التحكيم الرياضي، والتي رفضت تقليص عقوبة المهاجم البولندي، عقب مناقشة القرار.

هداف «الليغا»
ويحتل روبيرت ليفاندوفسكي صدارة هدافي «الليغا»، بعد تسجيله 13 هدفا، في 14 مواجهة مع فريقه برشلونة، ليمنح ناديه صدارة الدوري الإسباني كذلك.

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