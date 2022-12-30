تشافي يؤكد استمرار بوسكيتس مع الفريق وسعادته بالتشكيلة الحالية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، سعادته بتشكيلة فريقه الحالية، مشيرا إلى جاهزية النادي لعودة المنافسات من جديد، سيفتتح عودة الدوري الإسباني بمقابلة جاره إسبانيول.

تشافي: «بوسكيتس سيبقى معنا حتى نهاية عقده في يونيو المقبل، ثم سنرى، سيكون قراره، إذا سارت الأمور على ما يرام، سنحاول إقناعه بالاستمرار».

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وبسؤاله عن انتقالات يناير، قال: «أعتقد أن فترة الانتقالات الشتوية ستكون هادئة، أنا سعيد جدا مع الفرقة الحالية»، وذلك وفق ما نشرته يومية «سبورت الكتالونية».

عرض من النصر

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» إن متوسط ميدان البارسا، سيرغيو بوسكتس، قد تلقى عرضا من نادي النصر السعودي للانضمام لصفوفه بداية من الصيف المقبل، عن طريق المدير الرياضي للنادي غوران فوتشفيتش.