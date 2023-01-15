  • Alwasat News
Atwasat

برشلونة ينتزع كأس السوبر الإسباني الـ14 في تاريخه من ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 11:28 مساء
برشلونة ينتزع كأس السوبر الإسباني الـ14 في تاريخه من ريال مدريد
فريق برشلونة يحتفل بكأس السوير الإسباني على حساب ريال مدريد، الأحد 15 يناير 2023 (تويتر)
alwasat radio

توج برشلونة بطلاً للكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1، اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وهذا هو اللقب الأول الذي يحرزه النادي الكاتالوني منذ أن تولى الإشراف عليه نجمه السابق تشافي.

- «كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد

وفرض لاعب الوسط الشاب غافي نفسه نجمًا للمباراة بافتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة، وكانت له اليد الطولى في الهدفين الثاني والثالث بواسطة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (45) وبدري (69)، ورد ريال مدريد بهدف شرفي بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 90+3).

وبذلك حقق برشلونة الفوز بكأس السوبر الـ14 في تاريخه، مستغلاً الغياب الفني لريال مدريد الذي لم يظهر بشكل جيد أمام ضغط النادي الكتالوني، الذي أجاد استعادة الكرة بسرعة وتشكيل خطورة على مرمى تيبو كورتوا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»

استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»
تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر قوة دفاعية في شمال أفريقيا

تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر ...
إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
جهاز المناعة لدى الإنسان بدأ التحور قبل 4500 عام

جهاز المناعة لدى الإنسان بدأ التحور قبل 4500 عام
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة

شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة
بلدية مصراتة ترفض مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة: ما حدث صفقة مشبوهة

بلدية مصراتة ترفض مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة: ما حدث صفقة مشبوهة
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو 4 آلاف دولار سنويا

الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو 4 آلاف دولار سنويا
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟

لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟
جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي يقترب من خيار تجاوز المجلسين

جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي يقترب من خيار تجاوز المجلسين
«ذا غارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

«ذا غارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نصف نهائي مثير ينتظر «خليجي 25».. الإثنين
نصف نهائي مثير ينتظر «خليجي 25».. الإثنين
بعد اهتمام أرسنال الكبير.. تشيلسي يخطف ميخايلو مودريك
بعد اهتمام أرسنال الكبير.. تشيلسي يخطف ميخايلو مودريك
روبن كازان يسخر من يوفنتوس والسبب «كفاراتسخيليا»
روبن كازان يسخر من يوفنتوس والسبب «كفاراتسخيليا»
مكتملا الصفوف.. «إنتر» و«إي سي» يصلان الرياض لخوض السوبر
مكتملا الصفوف.. «إنتر» و«إي سي» يصلان الرياض لخوض السوبر
مصر لكرة اليد يفوز على المغرب في كأس العالم
مصر لكرة اليد يفوز على المغرب في كأس العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
شاهد.. جورجينا تهدي كريستيانو سيارة «رولز رويس» بعد شائعة الانفصال
شاهد.. جورجينا تهدي كريستيانو سيارة «رولز رويس» بعد شائعة ......
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية ......
المزيد
برشلونة ينتزع كأس السوبر الإسباني الـ14 في تاريخه من ريال مدريد
برشلونة ينتزع كأس السوبر الإسباني الـ14 في تاريخه من ريال ......
الحلم مستمر.. أرسنال في الصدارة بعد الفوز على توتنهام
الحلم مستمر.. أرسنال في الصدارة بعد الفوز على توتنهام...
مدرب لاتسيو: لويس ألبرتو قدم أفضل مبارياته أمام ساسولو
مدرب لاتسيو: لويس ألبرتو قدم أفضل مبارياته أمام ساسولو...
مصر لكرة اليد يفوز على المغرب في كأس العالم
مصر لكرة اليد يفوز على المغرب في كأس العالم...
مكتملا الصفوف.. «إنتر» و«إي سي» يصلان الرياض لخوض السوبر
مكتملا الصفوف.. «إنتر» و«إي سي» يصلان الرياض لخوض السوبر...
المزيد