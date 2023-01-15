برشلونة ينتزع كأس السوبر الإسباني الـ14 في تاريخه من ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

توج برشلونة بطلاً للكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1، اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وهذا هو اللقب الأول الذي يحرزه النادي الكاتالوني منذ أن تولى الإشراف عليه نجمه السابق تشافي.

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وفرض لاعب الوسط الشاب غافي نفسه نجمًا للمباراة بافتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة، وكانت له اليد الطولى في الهدفين الثاني والثالث بواسطة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (45) وبدري (69)، ورد ريال مدريد بهدف شرفي بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 90+3).

وبذلك حقق برشلونة الفوز بكأس السوبر الـ14 في تاريخه، مستغلاً الغياب الفني لريال مدريد الذي لم يظهر بشكل جيد أمام ضغط النادي الكتالوني، الذي أجاد استعادة الكرة بسرعة وتشكيل خطورة على مرمى تيبو كورتوا.