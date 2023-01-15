«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي قطبا كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية، في «كلاسيكو الأرض» على لقب كأس السوبر الإسباني نسخة 2022.

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ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يستهدف التتويج باللقب الـ13 من بطولة كأس السوبر الإسباني، ومعادلة غريمه برشلونة الأكثر تتويجا بالمسابقة في التاريخ، فيما يتطلع برشلونة، بقيادة مدربه الشاب تشافي هيرنانديز، إلى حصد اللقب الـ14، وتعزيز صدارة الأكثر تتويجا.

تأهل ريال مدريد على فالنسيا بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، بينما تخطى برشلونة عقبة ريال بيتيس بركلات الترجيح أيضا (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة (2-2) فى نصف النهائي.