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برازيلي ينقذ «اليوفي» ويدفعه لوصافة الـ«سيري أ» في ليلة تعثر «إنتر»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 03:00 مساء
برازيلي ينقذ «اليوفي» ويدفعه لوصافة الـ«سيري أ» في ليلة تعثر «إنتر»
البرازيلي دانيلو سجّل هدفه الأول هذا الموسم وقاد يوفنتوس إلى الفوز. (فرانس برس)
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تقدم «يوفنتوس» إلى المركز الثاني موقتا وذلك بعدما اقتنص فوزا بشق الأنفاس على ضيفه «أودينيزي» (1-صفر)، السبت، وذلك في منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما صعق «مونتسا» ضيفه «إنتر» بهدف في الدقائق الأخيرة فارضا عليه التعادل (2-2).

ويدين «يوفنتوس» بفوزه إلى قائده البرازيلي «دانيلو» الذي سجّل هدفا قاتلا هو الأول له هذا الموسم، أهدى فيه فريق المدرب «ماسيميليانو أليغري» الفوز الثامن تواليًا في الـ«سيري أ»، ورفع فريق «السيدة العجوز» رصيده إلى 37 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة عن ميلان الثالث الذي يستقبل روما في سان سيرو، الأحد، مستغلا تعثر «إنتر» ليوسع الفارق معه إلى 3 نقاط. فيما قلّص الفارق مع «نابولي» المتصدر إلى أربع نقاط والذي يحل ضيفا على سمبدوريا، الأحد، حسب «فرانس برس».

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المباراة هى الأولى على ملعب أليانز، حيث وقف الفريقان دقيقة صمتا قبل المباراة بعد وفاة قائد يوفنتوس السابق جانلوكا فيالي الذي لعب في صفوف «بيانكونيري» بين 1992 و1996، وقاده للفوز بآخر ألقابه الأوروبية قبل ربع القرن، وتحدث زميل فيالي السابق في الفريق جانلوكا بيسوتو لتحية أسلوبه الراقي ومثابرته، على وقع تصفيق جماهير يوفنتوس التي احتشدت في مدرجات ملعب «أليانز» رافعة يافطات في ذكرى «فيالي» كتبت عليها «وداعا أيها القائد، نتمنى لك رحلة سعيدة».

وتجمد رصيد «أودينيزي» الذي كان قاب قوسين أو أدنى من انتزاع نقطة ثمينة من معقل يوفنتوس، عند 25 نقطة في المركز الثامن، كما فشل «أودينيزي» الذي غاب عنه لاعبه الاسباني جيرار دولوفو في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة تواليا.

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