18 يناير تنصيب إدارة يوفنتوس الجديدة بقيادة جيانلوكا.. وأنييلي بعد خسائر 255 مليون دولار: لم أخطئ

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي أنه لا يزال مقتنعاً بأنه عمل بصورة صحيحة ولم يرتكب أي مخالفات، وقال أنييلي لحملة أسهم نادي يوفنتوس الذين تجمعوا في تورينو للتصديق على نتائج الفريق خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، اليوم الثلاثاء، «قرار الاستقالة من رئاسة النادي لم يكن سهلاً»، وإنه لا يزال مقتنعاً بأنه عمل بصورة صحيحة.

وقال أنييلي لحملة أسهم نادي يوفنتوس الذين كشفوا عن خسائر بقيمة 238 مليون يورو (255 مليون دولار) «انطلاقاً من حبي ليوفنتوس فإنني خلال السنوات الأخيرة بذلت قصارى جهدي من أجل تحقيق أفضل النتائج في الملعب وخارجه»، بحسب «رويترز».

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نتيجة ادعاءات بحدوث مخالفات محاسبية في أنجح أندية إيطاليا، استقالت إدارة يوفنتوس برئاسة أنييلي بينما طالبت سلطات الادعاء الإيطالية بمحاكمة أنييلي و11 شخصا آخرين، وزعم أنييلي أنه قرر الاستقالة حفاظا على مصالح يوفنتوس.

وسيتولى مجلس إدارة جديد برئاسة المحاسب جيانلوكا فيريرو إدارة يوفنتوس خلال اجتماع لحملة الأسهم في 18 يناير المقبل.

وقال الرئيس السابق للنادي «يوفنتوس يأتي قبل كل شيء وقبل الجميع. أنا على ثقة كبيرة بأنني عملت بصورة صحيحة في الأعوام الأخيرة وأن الاتهامات التي وجهت إلي لا أساس لها من الصحة».