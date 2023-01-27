كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

فك ريال مدريد عقدته في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، وذلك بتحويله تخلفه أمام جاره اللدود وضيفه أتلتيكو مدريد الى فوز 3-1 بعد التمديد الخميس في ربع النهائي.

وبعدما خسر لقب الكأس السوبر بسقوطه في النهائي أمام غريمه برشلونة 1-3 في الرياض، بدا ريال في طريقه للتفريط بفرصة أخرى من أجل التتويج هذا الموسم وتوديع مسابقة الكأس التي شكلت له عقدة منذ أن أحرز لقبها للمرة الأخيرة العام 2014، وذلك بتخلفه حتى الدقيقة 79 لكن البديل البرازيلي رودريغو أدرك التعادل وفرض التمديد الذي حسمه النادي الملكي بفضل الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينسيوس جونيور، وفق موقع «فرانس 24».

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ولم يصل ريال إلى أبعد من ربع النهائي سوى مرة واحدة منذ تتويجه التاسع عشر الأخير العام 2014، وكان ذلك في 2019 حين انتهى مشواره على يد برشلونة في دور الأربعة.

وقد يتواجه ريال مجددا مع برشلونة الذي بلغ نصف النهائي الأربعاء على حساب ريال سوسييداد (1-صفر)، أو قد يواجه أوساسونا الفائز قبل 24 ساعة على إشبيلية (2-1 بعد التمديد أيضا)، أو أتلتيك بلباو الذي عاد الخميس من ملعب فالنسيا ببطاقة دور الأربعة بعد فوزه 3-1، وتقام قرعة المربع الأخير الإثنين.

رد الاعتبار لفينيسيوس

وحمل التأهل على حساب أتلتيكو أهمية مضاعفة لريال الخميس، إذ رد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على ما تعرض له فينيسيوس، حيث عُلقت دمية ترتدي قميص البرازيلي في أسفل جسر بالقرب من ملعب تدريبات النادي الملكي.

وكُتب على لافتة معلقة على الجسر القريب من فالديبيباس ليلة الأربعاء «مدريد تكره ريال».

ووصف ريال مدريد دمية فينيسيوس في بيان له بأنها: «عمل مثير للاشمئزاز من العنصرية وكراهية الأجانب والحقد» ضد المهاجم البرازيلي.

وخلافا لمجريات اللعب، وجد ريال نفسه متخلفا في الدقيقة 19 عبر مهاجمه السابق ألفارو موراتا الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى عبر الأرجنتيني ناهويل مولينا بعد تمريرة في ظهر الدفاع من كوكي، فتلقفها لاعب يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي السابق على القائم البعيد وأودعها شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وحاول ريال جاهدا العودة الى اللقاء فيما اعتمد جاره على الهجمات المرتدة السريعة التي أقلقت الحارس كورتوا والدفاع الملكي الذي تعرض لضربة بإصابة الفرنسي فيرلان مندي ما دفع أنشيلوتي إلى استبداله بداني سيبايوس (44).

وضغط ريال في بداية الشوط الثاني وهدد مرمى ضيفه عبر الأوروغوياني إرنستو فالفيردي وفينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة الذي كان صاحب الفرصة الأخطر بكرة من مشارف المنطقة لكنه اصطدم بتألق الحارس السلوفيني يان أوبلاك (56).

البديل رودريغو يعيد ريال إلى المواجهة

وواصل ريال أفضليته ولجأ أنشيلوتي إلى البرازيلي رودريغو على حساب فالفيردي بحثا عن التعادل (70) لكن الهدف كاد أن يأتي من الجهة المقابلة لولا تألق كورتوا في وجه ركلة حرة قوية نفذها الفرنسي أنطوان غريزمان (72).

لكن رودريغو أثبت بعدها صحة قرار أنشيلوتي بإدراكه التعادل من مجهود فردي رائع حيث تلاعب بالمدافع تلو الآخر قبل أن يسدد الكرة بيمناه على يمين أوبلاك (79)، لتشتعل المواجهة في دقائقها الأخيرة وسط ضغط هائل من صاحب الأرض الذي كادت أن تهتز شباكه بهدف قاتل من البديل الهولندي الوافد حديثا إلى أتلتيكو ممفيس ديباي، لكن كورتوا تألق في الدفاع عن مرماه (1+90).

واحتكم بعدها الفريقان إلى التمديد الذي بدأه ريال بضغط هائل على مرمى أوبلاك، ما أربك دفاع أتلتيكو الذي تعرض لضربة قاسية بطرد المونتينيغري ستيفان سافيتش بالإنذار الثاني بعد خطأ على الفرنسي إدواردو كامافينغا (99).

أتلتيكو يسلم أمره

وفي نهاية الأمر، انحنى أتلتيكو أمام ضغط جاره واهتزت شباكه بالهدف الثاني عبر بنزيمة الذي وصلته الكرة بعد عرضية من البديل ماركو أسينسيو فشل فينيسيوس بتحويلها في الشباك، فوصلت إلى زميله الفرنسي الذي أطلقها في المرمى (104).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حصل فينيسيوس على ثأره الشخصي من جمهور أتلتيكو بتسجيله الهدف الثالث لفريقه بعد مجهود فردي رائع (1+120).