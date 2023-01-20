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قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 05:39 مساء
قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد
كأس ملك إسبانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أجريت اليوم الجمعة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عن الموسم الرياضي 2022 – 2023، عقب انتهاء مباريات دور الـ16، بتأهل ريال مدريد أمس الخميس على حساب فياريال، بينما أقصي حامل اللقب ريال بيتيس على يد أوساسونا.

وسيشهد الدور ربع النهائي مواجهة الجارين ريال مدريد ونظيره أتلتيكو مدريد، بينما سيستضيف برشلونة ضيفه ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، وسيرحل إشبيلية لمواجهة أوساسونا، وفالنسيا سيلتقي أتلتيك بيلباو.

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وستقام مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في الفترة ما بين 25 و27 يناير الحالي بمواجهات مباشرة وخروج المغلوب.

نتائج مواجهات دور الـ16 من كأس الملك:
ريال سوسيداد 1 × 0 ريال مايوركا
ألافيس 0 × 1 إشبيلية
سبورتينج خيخون 0 × 4 فالنسيا
أتلتيك بيلباو 1 × 0 إسبانيول
ريال بيتيس 2 (2) × (4) 2 أوساسونا
ليفانتي 0 × 2 أتلتيكو مدريد
أتلتيكو سبتة 0 × 5 برشلونة
فياريال 2 × 3 ريال مدريد

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