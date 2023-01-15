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«ديربي الباسك» في قبضة سوسييداد بتضييق الخناق على ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 09:53 صباحا
«ديربي الباسك» في قبضة سوسييداد بتضييق الخناق على ريال مدريد
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حسم ريال سوسييداد ديربي الباسك بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو (3-1) السبت، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

سجل سوسييداد ثلاثيته عن طريق النرويغي ألكسندر سورلوث (25)، والياباني تاكيفوسا كوبو (37)، وميكيل أويارسابال العائد من الإصابة في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، فيما أحرز أويهان سانست هدف بلباو الوحيد (40).

الفوز ساعد سوسييداد على تحصّين موقعه الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث رفع سوسييداد رصيده إلى 35 نقطة.

بذلك قلص سوسييداد الفارق مع ريال مدريد الثاني إلى ثلاث نقاط مع غياب الفريق الملكي عن هذه المرحلة ليواجه برشلونة، متصدر الدوري، في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، في المقابل بقي أتلتيك بلباو في المركز الثامن مع 26 نقطة.

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