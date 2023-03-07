مدرب تشيلسي: سعداء بوجود فيليكس معنا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب تشيلسي الإنجليزي غراهام بوتر سعادته البالغة بتواجد الجناح البرتغالي جواو فيليكس ضمن تشكيلة فريقه، مؤكدًا أنه إضافة قوية لأي فريق يلعب له.

انضم جواو فيليكس إلى تشيلسي في الانتقالات الشتوية الماضية بنظام الإعارة حتى يونيو المقبل، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وفق ما نشرته «ذا أثلتيك».

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وقال بوتر في تصريحات صحفية اليوم: «نحن سعداء حقًا معه. منهجه، أفكاره ممتازة»، مؤكدًا أن مستقبله مع الفريق سيتحدد في يونيو المقبل، إذ لا يملك «البلوز» خيار شراء اللاعب بعد فترة الإعارة، ويتوجب عليه التفاوض مجددًا مع أتلتيكو للحصول على خدمات البرتغالي.

فيليكس يتحدث عن تشيلسي

بينما تحدث البرتغالي عن سبب اختياره لتشيلسي في يناير الماضي، والانتقال إليه: «تشيلسي هو فريق يحب الهجوم، لديه الكرة، يسيطر على اللعبة. إذن هذه هي اللعبة التي أحب أن ألعبها».

مضيفًا: «أشعر بالحرية في اللعب هنا وألعب كما أحب. أحب ذلك، أتمنى الاستمرار مع الفريق لأطول فترة ممكنة».