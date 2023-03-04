مدرب تشيلسي: آمنت أنا ولاعبي بأن الفوز قريب

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي غراهام بوتر بلاعبيه، بعد الفوز اليوم أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أنه ولاعبوه ظلّوا مؤمنين أن الفوز قريب.

وحقق تشيلسي فوزًا معنوياً هاماً اليوم على حساب ليدز يونايتد بهدف نظيف برأسية من المدافع ويسلي فوفانا، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد صيام دام ست جولات، وفق ما نشرته «سكاي سبورت».

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قال غراهام بوتر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «قاتل اللاعبون من أجل الفوز وهذا يسمح لنا بمواصلة المضي قدمًا».

وعن موقف اللاعبين تجاهه، قال بوتر: «اللاعبون يحتاجون إلى إظهار أنفسهم في الانتصارات، الكلام سهل، النتائج لم تكن جيدة بما فيه الكفاية وهذه مسؤوليتي. علينا أن نحاول التحسن والفوز».

دعم اللاعبين

وتابع: «أشعر بدعم اللاعبين والجميع هنا. أنا أتفهم الإحباط خارجياً ولكن بين اللاعبين، إنها رغبتنا جميعاً في القيام بعمل أفضل. هذا هو الشيء الممتع».

وأكد مدرب تشيلسي أنه ولاعبيه يقاتلون لأجل الفوز، بينما ظلوا مؤمنين «أنه قريب».