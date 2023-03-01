  • Alwasat News
Atwasat

وكيل أعماله: ستيرلينغ سعيد في تشيلسي ويرغب في البقاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 06:39 مساء
وكيل أعماله: ستيرلينغ سعيد في تشيلسي ويرغب في البقاء
لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ . (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد وكيل أعمال لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ سعادة موكله مع النادي، مؤكدا أنه يرغب في استكمال عقده مع الفريق.

وقال كيلي هوجارث: «لم يعرب ستيرلينغ عن أي استياء من تشيلسي، ويلتزم بمستقبله طويل الأجل مع الفريق، لا يوجد مشكلة مع المُلّاك الجدد»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو».

- إنزو فيرنانديز: جواو فيليكس ساعدني كثيرا في بدايتي مع تشيلسي
- مدرب تشيلسي: لست سبب النتائج السيئة

وتابع: «هذا الصيف لن يكون هناك مراجعة لموقفه في فترة الانتقالات القادمة، ستيرلينغ يرغب في البقاء مع البلوز».

أرسنال يرغب في ضم اللاعب
ويبدي أرسنال رغبة كبيرة في التوقيع مع نجم فريق تشيلسي رحيم ستيرلينغ، في الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة كان المهاجم متاحا في السوق.

وانضم سترلينج إلى تشيلسي في صيف 2022 مقابل 56 مليون يورو قادما من مانشستر سيتي، وخاض مع البلوز 25 مباراة وسجل ستة أهداف وصنع ثلاثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا

لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران
ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني

ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني
عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. ...
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا
المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة

المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة
الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا

الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا
الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح

الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح
«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»
تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»
سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول
سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني ...
رئيس الاتحاد الفرنسي لو غريت يقدم استقالته للجنة التنفيذية
رئيس الاتحاد الفرنسي لو غريت يقدم استقالته للجنة التنفيذية
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
الوجه المغربي للأسطورة الفرنسية «فونتين».. بدأت في مراكش وانتهت مع أسود الأطلس
الوجه المغربي للأسطورة الفرنسية «فونتين».. بدأت في مراكش وانتهت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
المزيد
وكيل أعماله: ستيرلينغ سعيد في تشيلسي ويرغب في البقاء
وكيل أعماله: ستيرلينغ سعيد في تشيلسي ويرغب في البقاء...
يورغن كلوب: أنا وليفربول مستقبلنا معا
يورغن كلوب: أنا وليفربول مستقبلنا معا...
رئيس ليدز: حاولنا التعاقد مع زانيولو.. وفان غال أفسد صفقة غاكبو
رئيس ليدز: حاولنا التعاقد مع زانيولو.. وفان غال أفسد صفقة ......
الوجه المغربي للأسطورة الفرنسية «فونتين».. بدأت في مراكش وانتهت مع أسود الأطلس
الوجه المغربي للأسطورة الفرنسية «فونتين».. بدأت في مراكش ......
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال...
المزيد