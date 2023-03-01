وكيل أعماله: ستيرلينغ سعيد في تشيلسي ويرغب في البقاء

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وكيل أعمال لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ سعادة موكله مع النادي، مؤكدا أنه يرغب في استكمال عقده مع الفريق.

وقال كيلي هوجارث: «لم يعرب ستيرلينغ عن أي استياء من تشيلسي، ويلتزم بمستقبله طويل الأجل مع الفريق، لا يوجد مشكلة مع المُلّاك الجدد»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو».

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وتابع: «هذا الصيف لن يكون هناك مراجعة لموقفه في فترة الانتقالات القادمة، ستيرلينغ يرغب في البقاء مع البلوز».

أرسنال يرغب في ضم اللاعب

ويبدي أرسنال رغبة كبيرة في التوقيع مع نجم فريق تشيلسي رحيم ستيرلينغ، في الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة كان المهاجم متاحا في السوق.

وانضم سترلينج إلى تشيلسي في صيف 2022 مقابل 56 مليون يورو قادما من مانشستر سيتي، وخاض مع البلوز 25 مباراة وسجل ستة أهداف وصنع ثلاثة.