مدرب تشيلسي: لست سبب النتائج السيئة

القاهرة - بوابة الوسط

أشار مدرب تشيلسي الإنجليزي غراهام بوتر أنه ليس السبب في النتائج السيئة التي يحققها فريقه في الفترة الحالية، مؤكدا أن وجوده مع الفريق للمساعدة.

وتعرض الفريق اللندني لخسارة أمام ساوثهامبتون، اليوم السبت، بهدف نظيف في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حارمًا إياه من الفوز للمباراة الخامسة تواليا، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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وقال بوتر: «أنا متأكد من أنه سيكون هناك أشخاص يعتقدون أنني المشكلة، لا أعتقد أنهم على حق، ولكني لست متكبرًا بما فيه الكفاية لأقول أن رأيهم لا يستحق التعبير».

أنا هنا للمساعدة

وتابع مدرب تشيلسي: «أنا هنا لمساعدة الفريق، استمروا في العمل خلال فترة قيادتي».

وحقق تشيلسي فوزين فقط في آخر 14 مباراة خاضها بالدوري، إذ تعادل في ستة لقاءات وهُزم في ستة أخرى.