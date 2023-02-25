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إنزو فيرنانديز: جواو فيليكس ساعدني كثيرا في بدايتي مع تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 05:56 مساء
إنزو فيرنانديز: جواو فيليكس ساعدني كثيرا في بدايتي مع تشيلسي
البرتغالي جواو فيليكس والأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعبا تشيلسي الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي الإنجليزي، أنه يقدر مساعدة زميله جواو فيليكس له في بدايته مع «البلوز»، مؤكدا أن صديقه الجديد هو شخص «رائع»، ويأمل في استمراره مع الفريق.

وأضاف إنزو فيرنانديز: «جواو فيليكس لاعب رائع. لاعب رائع. إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، دعونا نأمل أن يتمكن تشيلسي من فعل كل ما بوسعه للتعاقد معه في يونيو»، كما أخبر به جريدة «تايمز».

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وتابع : «اتصل بي جواو عندما وصلت إلى هنا ليسأل عما إذا كان بإمكانه تقديم أي مساعدة - وهذا يساعد في الميدان».

الانضمام لتشيلسي
وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الماضية انضمام جواو فيليكس إلى تشيلسي بنظام الإعارة لمدة ست شهور، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما انضم إنزو فيرنانديز لتشيلسي، قادما من بنفيكا البرتغالي، بعقد طويل الأمد.

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