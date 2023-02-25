إنزو فيرنانديز: جواو فيليكس ساعدني كثيرا في بدايتي مع تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي الإنجليزي، أنه يقدر مساعدة زميله جواو فيليكس له في بدايته مع «البلوز»، مؤكدا أن صديقه الجديد هو شخص «رائع»، ويأمل في استمراره مع الفريق.

وأضاف إنزو فيرنانديز: «جواو فيليكس لاعب رائع. لاعب رائع. إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، دعونا نأمل أن يتمكن تشيلسي من فعل كل ما بوسعه للتعاقد معه في يونيو»، كما أخبر به جريدة «تايمز».

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وتابع : «اتصل بي جواو عندما وصلت إلى هنا ليسأل عما إذا كان بإمكانه تقديم أي مساعدة - وهذا يساعد في الميدان».