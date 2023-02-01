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تشيلسي يتعاقد رسميا مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 05:13 مساء
تشيلسي يتعاقد رسميا مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز
إنزو فرنانديز مع قميصه رقم 5، مع نادي تشيلسي الإنجليزي، 1 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في صفقة قياسية، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي في آخر يوم بفترة الانتقالات الشتوية.

وبات فرنانديز أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022 بقطر، أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بقيمة 121 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده وفق ما أعلنه «فابريزيو رومانو» عبر صفحته «بفيسبوك».

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واستمرت المفاوضات بين بنفيكا وتشيلسي مدة طويلة، إذ ارتبط اللاعب بالانتقال للبلوز عقب أدائه الكبير في كأس العالم، قبل أن تنهار المفاوضات بسبب تعنت بنفيكا في الحصول على قيمة فسخ العقد كاملة، بينما أصر تشيلسي على تقسيطها،

قبل أن يعود تشيلسي للتحرك في الساعات الأخيرة، وحسن عرضه للنادي البرتغالي، الذي وافق في نهاية المطاف.

عقد طويل الأمد
ووقع فرنانديز، المتوج بلقب المونديال، عقدًا طويل الأمد مع ناديه الجديد تشيلسي يمتد لثمانية أعوام ونصف، ينتهي في 2031.

وخطف لاعب الوسط البالغ 22 عامًا الأنظار في كأس العالم 2022، وساهم بشكل أساسي في تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقبه العالمي الثالث بعد فوزه في المباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3- 3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وانتقل فرنانديز إلى بنفيكا البرتغالي العام الماضي قادمًا من نادي ريفر بليت الأرجنتيني، وخاض معه 29 مباراة في كل المسابقات، سجل فيها أربعة أهداف وصنع سبعة أهداف.

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