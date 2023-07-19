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فيليكس يرغب في الانتقال إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 08:14 مساء
فيليكس يرغب في الانتقال إلى برشلونة
فيليكس (أرشيفية: الإنترنت)
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فجر البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، عن مفاجأة مدوية بإعلان رغبته في اللعب ضمن صفوف برشلونة، مؤكداً أن حلم حياته الانتقال إلى قلعة كامب نو.

الانتقال إلى برشلونة الخيار الأول
وأكدت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن جواو فيليكس يرى أن الانتقال إلى النادي الكتالوني هو خياره الأول، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأضافت «موندو ديبورتيفو» أن جواو فيليكس الذي انتهت إعارته إلى تشيلسي بنهاية الموسم الماضي وعاد إلى أتلتيكو مدريد، أشار إلى أنه يحب اللعب في صفوف برشلونة، وأن الانتقال إليه أهم أحلامه منذ أن كان طفلاً.

وأشارت إلى أن جواو فيليكس لا يرغب في البقاء مع نادي أتلتيكو مدريد، والأمر نفسه بالنسبة إلى إدارة أتلتيكو مدريد التي ترغب في بيع عقده.

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أوناي إيمري: حاولنا التعاقد مع فيليكس في يناير

وقد أدلى جواو فيليكس بتصريحات خلال شهر أبريل الماضي أكد فيها أنه لا يريد العودة إلى صفوف أتلتيكو مدريد مرة أخرى، وقال إنه يفضل بدلا من ذلك اللعب في الدوري الإنجليزي لأنه يشعر بالراحة في نادي تشيلسي، مطالبا النادي الإنجليزي بالسعي لشراء عقده من أتلتيكو مدريد.

وفي وقت سابق، كشف الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي أستون فيلا الإنجليزي، أن ناديه حاول التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن راتب اللاعب الكبير حال دون إتمام الصفقة.

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