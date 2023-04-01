أوناي إيمري: حاولنا التعاقد مع فيليكس في يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي أستون فيلا الإنجليزي أن فريقه حاول التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق وتشيلسي الإنجليزي الحالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن راتب اللاعب الكبير حال دون ذلك.

انتقل جواو فيليكس في صفقة إعارة لمدة ستة أشهر إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في انتقالات يناير الماضية، بينما أكد اللاعب في وقت سابق ترحيبه بالبقاء مع تشيلسي والاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفق «ماركا» الإسبانية.

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وقال إيمري في حديث اليوم: «صفقة جواو فيليكس في يناير لم تكن مستحيلة تمامًا بالنسبة لنا، لكنه أراد أن يلعب لفريق في دوري أبطال أوروبا».