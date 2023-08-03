ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الخميس، إن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لن يتحرك لضم نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في الوقت الحالي.

بيريز يضغط على باريس سان جيرمان

ذكرت جريدة «ديفينسا سنترال» أن بيريز لا يستعجل حسم صفقة مبابي إلى صفوف ريال مدريد، على الرغم من كل ما يتردد حول رغبته في الانضمام إلى النادي «الملكي» الإسباني.

وأضافت أن رئيس ريال مدريد يعلم أن باريس سان جيرمان بحاجة ماسة لبيع مبابي، كما أنه يدرك مدى يأسهم في الصفقة، لذا يرغب في الضغط عليهم لأقصى حد من خلال الصمت.

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وكشفت جريدة «ديفينسا سنترال» أن بيريز قال إلى المسؤولين في نادي ريال مدريد أنه سينتظر حتى يتصل مسئولو باريس سان جيرمان، كما أكد أن ناديه ليس في عجلة لإتمام صفقة انتقال مبابي، لكن في المقابل هم يريدون حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.