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قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. وتشيلسي يدخل المزاد بعد ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 05:35 مساء
قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. وتشيلسي يدخل المزاد بعد ليفربول
مبابي يتوسط شعاري برشلونة وريال مدريد. (أرشيفية : الإنترنت)
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يسعى تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بشكل أقوى من غيرهما لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل لاعب آخر إلى جانب المال. وذكرت مصادر مقربة من باريس سان جيرمان أن تود بولي، الشريك في ملكية نادي تشيلسي، يحاول تقديم عرض لضم مبابي (24 عاماً)، الذي يبدو رحيله عن الفريق الفرنسي مؤكداً، سواء كان هذا الصيف بمقابل أو بعد عام واحد دون مقابل.

- ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، يسعى بقوة أيضاً لإبرام صفقة تبادلية من أجل ضم مبابي، على الرغم من الرغبة المشتركة والمعلنة بين مبابي الغريم التقليدي لبرشلونة، ريال مدريد. كذلك يتوقع النادي الفرنسي تجدد محاولات نادي الهلال السعودي، لإقناع مبابي بالموافقة على البنود الشخصية للانتقال إلى الهلال، حسب وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه).

مبابي يرفض الجلوس مع الوفد السعودي في باريس
تردد أن مبابي رفض الاجتماع بوفد نادي الهلال في باريس الأسبوع الماضي. وقد حصل نادي الهلال على إذن من باريس سان جيرمان بالتفاوض مع مبابي، بعد أن تقدم النادي السعودي بعرض قياسي، قيمته 300 مليون يورو (330 مليون دولار)، في وقت سابق من يوليو الجاري.

انتهاء المهلة الأخيرة للمهاجم الفرنسي البارز
يخشى باريس سان جيرمان، الذي منح مبابي مهلة أخيرة حتى اليوم الإثنين 31 يوليو الجاري، فشل كل محاولات الأندية للتعاقد مع مبابي هذا الصيف، حيث سيمكن للاعب الرحيل دون مقابل في العام المقبل. ووفقاً لمصادر قريبة من النادي الفرنسي، فإن هناك اقتناعا بأن مبابي اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ليحصل على رسوم تعاقد قيمتها 160 مليون يورو.

شائعات حول مستقبل مهاجم باريس سان جيرمان
تزايدت الشائعات حول مستقبل مبابي بشكل كبير في يونيو الماضي، منذ أن تبين أن اللاعب لن يُفعل بند تمديد التعاقد مع سان جيرمان لعام آخر، والذي كان سيبقيه مع الفريق حتى العام 2025. وبدا رحيل مبابي عن سان جيرمان مؤكداً عندما جرى استبعاده من جولة الفريق قبل انطلاق الموسم إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما أثار اهتمام الأندية به بشكل أكبر، ومن بينها نادي الهلال.

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