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ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 05:00 مساء
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال
كلوب يتوسط مبابي وصلاح. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يسعى إلى ضم الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد إعارة، وكتبت جريدة «ميرور» الإنجليزية في عددها الصادر في العطلة الأسبوعية أن ليفربول يجري محادثات مع سان جيرمان بهذا الخصوص منذ العام 2018، مشيرة إلى أن ليفربول مستعد لتقديم عقد إعارة لمدة عام لضم مبابي (24 عامًا) إلى صفوفه، بناء على طلب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بهدف مزاملة نجم «الريدز» محمد صلاح.

تجدر الإشارة إلى أن عقد مبابي مع سان جيرمان مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وكان مبابي أعلن أنه لا يعتزم تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وبعد هذا الإعلان ثارت العديد من التكهنات حول مستقبل نجم المنتخب الفرنسي، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

«آس» الإسبانية: مبابي يفاوض الهلال السعودي ويطلب 500 مليون يورو راتباً سنوياً
باريس سان جيرمان والهلال السعودي يترقبان كلمة مبابي بعد عرض الـ300 مليون يورو

ويُعتقَد أن مبابي اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إلى النادي «الملكي» الإسباني في صيف 2024، ما يعني أنه لا يمكنه أن يلعب لناد آخر إلا لمدة عام واحد فقط. وترددت أنباء أخيرًا أن نادي الهلال السعودي عرض 300 مليون يورو للاستعانة بخدمات مبابي، لكنه يُعتقَد أن مبابي رفض الانتقال إلى النادي السعودي.

مبابي يرفض الاجتماع بمسؤولي الهلال
وقالت جريدة «ليكيب» الرياضية الفرنسية أن كيليان مبابي رفض لقاء مسؤولين من نادي الهلال السعودي الساعي إلى التعاقد معه بصفقة قياسية قيمتها 300 مليون يورو أي ما يعادل 333 مليون دولار، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وذكرت «ليكيب» على موقعها على الإنترنت، أن مبابي رفض أي نقاش مع ممثلي نادي الهلال المتواجدين في باريس. وأوضحت الجريدة أن وفدًا من مسؤولي النادي السعودي جاء إلى باريس لإنهاء صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي السابق مالكوم إلى صفوفه قادمًا من نادي زينيت سانت بطرسبورغ الروسي، وأبدى رغبته باستغلال هذه المناسبة لتقديم مشروعه إلى مبابي.

وأضافت «ليكيب» أن مساعي الهلال السعودي باءت بالفشل لأن المقربين من كيليان مبابي رفضوا إجراء أي نقاش مع ممثلي النادي السعودي، وأكدوا أن قائد المنتخب الفرنسي لم يفكر أبدًا في خيار اللعب في الدوري السعودي.

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