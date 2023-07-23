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عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 08:55 مساء
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
كيليان مبابي (أرشيفية: الإنترنت)
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فيما يدور صراع علني بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعبه كيليان مبابي من ناحية، وصراع آخر بين النادي الفرنسي وريال مدريد الإسباني، انشغلت الهيئات والمواقع المتخصصة في تقدير القيمة السوقية للاعبي كرة القدم بتقدير قيمة النجم الفرنسي الفعلية.

قيمة كبيرة لمبابي
ووفقًا لأحدث التقديرات، فإن التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (24 عامًا) الذي يتبقى عام واحد في عقده مع باريس سان جيرمان، سيكلف ما بين 160 و180 مليون يورو، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية.

وقدر مرصد كرة القدم «CIES» قيمة مبابي، الذي استبعده باريس سان جيرمان من جولته الآسيوية لرفضه تجديد عقده حتى العام 2025، بمبلغ 163.2 مليون يورو، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتبق في عقده مع فريق العاصمة الفرنسية سوى عام واحد.

في حين أن هذه القيمة قد تصل إلى 261.8 مليون إذا كانت العلاقة التعاقدية مع اللاعب تبلغ ثلاث سنوات أو أكثر، بحسب التقديرات، إلا أن موقعي «ترانسفير ماركت» و«فوتبول بنشمارك»، وهما اثنان من المواقع المرجعية في سوق انتقالات اللاعبين، قدما تقييمات مماثلة، بنحو 180 مليون يورو، إلا أن ريال مدريد مستعد للانتظار عامًا كاملًا حتى ينتهي عقد مبابي ليتجنب دفع هذا المبلغ الكبير.

وسينتظر باريس سان جيرمان حتى 31 يوليو، الموعد النهائي الذي منحه رئيس النادي ناصر الخليفي لمبابي لمعرفة ما إذا كان سيقبل بتجديد عقده حتى العام 2025، لبدء تقييم العروض.

وسيتعين على مبابي قبول انتقاله إلى نادٍ آخر، وهو أمر رفضه علنًا، مؤكدًا أنه ينوي الوفاء بعقده حتى العام 2024، حيث سيكون بإمكانه وقتها الانتقال لأي ناد آخر بالمجان.

ريال مدريد الأوفر حظًا لضم مبابي
وتواصل وسائل الإعلام الفرنسية إبراز ريال مدريد باعتباره الأوفر حظًا لضم مبابي، وكان النادي الإسباني على وشك التعاقد معه بالفعل في العام 2021، لكن العرض الذي قدمه النادي الإسباني بحوالي مئتي مليون يورو جرى رفضه وقتها، ومع ذلك، يُشار إلى أندية سعودية وإنجليزية باعتبارها تطمح لضم المهاجم.

ويسعى باريس سان جيرمان، الذي اكتسب سمعة دولية عريضة مع مبابي وفاز بألقاب ليس بينها دوري أبطال أوروبا، لاسترداد جزء من 180 مليونًا التي دفعها لموناكو في العام 2017 لضم مبابي، وهو مبلغ يضاف إلى الراتب الضخم للاعب البالغ حوالي سبعين مليونًا سنويًا المنصوص عليه في عقده الحالي الموقع العام الماضي.

عام دون لعب الكرة
وإذا لم يجر حل المشكلة بين اللاعب وباريس سان جيرمان، تتكهن الصحافة الفرنسية باحتمال أن يقضي مبابي عامًا دون لعب، كما حدث في العام 2019 مع أدريان رابيو، الذي رفض أيضًا التجديد، ومع ذلك، ستكون هذه النتيجة الأكثر ترجيحًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه في العام 2024 ستكون هناك بطولة أمم أوروبا ودورة الألعاب الأوليمبية.

الفريق في طوكيو ومبابي في باريس
في غضون ذلك، وصل فريق باريس سان جيرمان طوكيو، حيث سيستهل مواجهات جولتهم الآسيوية بعد غد الثلاثاء، بمباراة ضد النصر السعودي الذي يلعب ضمن صفوفه كريستيانو رونالدو.

وعلى بُعد آلاف الكيلومترات من فريق باريس سان جيرمان، بقي مبابي في باريس ليتدرب مع اللاعبين المستبعدين من الرحلة الآسيوية وهم اللاعبون الذين يريد النادي بيعهم ولديهم عقد ساري المفعول.

باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد
الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي

من جانبها، حذرت رابطة لاعبي كرة القدم الفرنسيين من أن هذا الوضع قد يعتبر «تحرشًا معنويًا» من قبل باريس سان جيرمان.

ولم يظهر الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان أمس السبت، أي علامات توتر، بل ووقع أوتوغرافات لبعض المشجعين الذين كانوا ينتظرونه عند بوابات مدينة بواسي الرياضية.

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