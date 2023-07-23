باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد

القاهرة - بوابة الوسط

في إطار مساعيها لدفعه إلى تجديد عقده، بدأت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في اتباع سياسة فرض العقوبات على نجم الفريق كيليان مبابي.

تصعيد العقوبات على مبابي

وقالت جريدة «لو باريسيان» الفرنسية إن باريس سان جيرمان قرر تصعيد عقوباته على نجم الفريق كيليان مبابي في ظل الأزمة الحالية بين الطرفين.

وأوضحت الجريدة أن إدارة النادي الباريسي لم تكتفِ بقرار استبعاد مبابي من جولة الفريق في اليابان، لكنها ستواصل الضغط عليه بعقوبات أخرى بعد رفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد، وكذلك الرحيل هذا الصيف.

وكشفت أنه جرى إبلاغ ممثلي مبابي، بأنه لن يخوض أي مباراة في الموسم المقبل، ما لم يقبل بالتجديد أو الرحيل هذا الصيف، ما يعني تهديد اللاعب بانخفاض شديد في مستواه الفني جراء عدم مشاركته في المباريات.

باريس سان جيرمان يسعى لتجنب فقدان مبابي مجانًا

وأشارت «لو باريسيان» إلى أن باريس سان جيرمان يسعى إلى بيع هداف كأس العالم 2022 هذا الصيف، إذا كان قراره عدم تجديد عقده نهائيًا، حتى لا يرحل مجانًا في الصيف المقبل.

وأضافت أن ريال مدريد يعد هو الوجهة الأقرب بالنسبة إلى مبابي، لكن النادي الإسباني يخطط للتعاقد معه مجانًا في 2024، بينما أكدت وسائل إعلام فرنسية، وجود رغبة من جانب الهلال السعودي في ضم مبابي، مقابل مئتي مليون يورو، وبراتب قدره أربعمئة مليون يورو لموسم واحد فقط.

- الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي

- ريال مدريد يمنع طباعة اسم مبابي على قمصان الفريق

ومنح رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، المهاجم كليان مبابي، مهلة حتى نهاية شهر يوليو الجاري لتحديد موقفه النهائي، إما بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان أو الرحيل هذا الصيف.

من جانبه، يملك مبابي خطة أخرى تتمثل بالبقاء لمدة سنة واحدة في معقل «حديقة الأمراء»، ثم الرحيل مجانًا في صيف 2024 بهدف الحصول على مكافأة الولاء من باريس سان جيرمان التي تبلغ 150 مليون يورو، بجانب الحصول أيضًا على مكافأة توقيع كبيرة من نادي ريال مدريد.