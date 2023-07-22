الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي

القاهرة - بوابة الوسط

بعد فشله في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل التوقيع مع نادي إنتر ميامي الأميركي، بدأ نادي الهلال السعودي في السعي لضم نجم كبير ليدعم به صفوفه قبل بدء الموسم الكروي الجديد.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن نادي الهلال وضع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي، ضمن اهتماماته بهدف التعاقد معه.

وقالت جريدة «الشرق الأوسط» إن نادي الهلال السعودي يسعى لخطب ود النجم الفرنسي في الفترة المقبلة، إذا كانت لديه الرغبة في اللعب في الدوري السعودي، على الرغم من تأكيد المقربين من مبابي أنه يريد ريال مدريد.

تأزم العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان

يأتي هذا التحرك من جانب الهلال في وقت تأزمت فيه علاقة مبابي بنادي باريس سان جيرمان، حيث استبعد النادي قائد المنتخب الفرنسي من رحلته الآسيوية التي يقوم بها اليوم السبت، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

تعد هذه الخطوة من جانب باريس سان جيرمان دليلا قاطعا على أن النادي الفرنسي سيقوم بعرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الخليفي يعلن 31 يوليو نهاية المهلة

ينتهي عقد مبابي (24 عاما) في يونيو 2024، مما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي نادٍ آخر من دون مقابل. لكن نادي باريس سان جيرمان لن يقبل برحيله مجانا، وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

وقال رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، في أثناء تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي مطلع يوليو الجاري: «كيليان لا يمكنه المغادرة مجانا»، محددا 31 يوليو الجاري موعدا نهائيا لاتخاذ القرار.

إعلان الرغبة في البقاء

من جانبه، أوضح مبابي والمقربون منه، في بيان إلى وكالة «فرانس برس»، أن اللاعب أبلغ «إدارة النادي المكلفة تمديد العقد»، الذي وُقّع قبل عام، بدءا من 15 يوليو 2022 بقراره عدم التمديد لما بعد عام 2024».

ويسعى نادي ريال مدريد منذ الصيف الماضي للتعاقد مع كيليان مبابي، وقد يحصل على مراده في «الميركاتو» الجاري بعد وصول قائد منتخب فرنسا إلى طريق مسدود مع باريس سان جيرمان.

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ويطمح جمهور الهلال لتعويض رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي.

لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيل اللاعب مجاناً في الصيف المقبل، وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.