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برشلونة ينجح في توفير أموال تسجيل غوندوغان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 10:04 صباحا
برشلونة ينجح في توفير أموال تسجيل غوندوغان
إيلكاي غوندوغان (أرشيفية: الإنترنت)
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نجحت خطة إدارة نادي برشلونة الإسباني في توفير السيولة المالية اللازمة لتسجيل اللاعب الألماني إلكاي غوندوغان في قائمة الفريق لدى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا).

برشلونة يحصل على 120 مليون دولار
جاء نجاح خطة برشلونة بعدما ضخ النادي، الذي يعاني أزمة مالية طاحنة، 120 مليون دولار إلى حساباته ببيعه 29.5% من «برسا فيسيون»، الشركة الفرعية الرقمية التابعة له، إلى صندوقي الاستثمار «ليبيرو» و«نيبا كابيتال»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتسمح هذه الصفقة لبرشلونة بضخ إيرادات كافية لتسجيل لاعبه الألماني الجديد إيلكاي غوندوغان لدى رابطة الدوري الإسباني، الذي سيبدأ فيه النادي الكتالوني مشواره غدا بمواجهة خارج أرضه أمام خيتافي.
تعد شركة «برسا فيسيون» هي فرع في النادي يضم تحت جناحه جميع الإجراءات المرتبطة بـ«ويب 3» و«إن إف تي» و«ميتافيرس»، والمجتمع الرقمي لمشجعي برشلونة في جميع أنحاء العالم.

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وقال نادي برشلونة إن الشركتين الألمانيتين «ليبيرو» و«نيبا»، ومقرهما هولندا، اشترتا جزءاً من الحصة التي تملكها «سوسيوس.كوم» و«أورفيوس ميديا».

وسبق لنادي برشلونة أن باع حصتين بـ24.5% من إستوديوهاته «برسا فيسيون» إلى كل من «أورفيوس ميديا» و«سوسيوس.كوم»، لجمع نحو مئتي مليون يورو، أي ما يعادل 220 مليون دولار، من أجل التعاقد مع لاعبين مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الصيف الماضي.

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