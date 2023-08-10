برشلونة جاهز للدفاع عن لقب الدوري الإسباني وريال مدريد يتربص

القاهرة - بوابة الوسط

وسط توقعات كبيرة بانحصار المنافسة على اللقب مجددا بين برشلونة وريال مدريد، ينطلق غدا الجمعة، الموسم الجديد 2023-2024 للدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يسعى برشلونة للدفاع عن اللقب، الذي أحرزه الموسم الماضي، لكن مهمته لن تكون سهلة إذ تنتظره منافسة شرسة من ريال مدريد مع عدم استبعاد قدرة أتلتيكو مدريد على الدخول في دائرة المنافسة هذا الموسم.

تتويج على عكس التوقعات

وتوج برشلونة باللقب الموسم الماضي على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت الموسم، في ظل فوز ريال مدريد بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان اللقب في الموسم الماضي هو الأول لبرشلونة بعد ثلاثة مواسم سيطر فيها قطبا العاصمة الإسبانية ريال وأتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني، والآن يتطلع قطبا العاصمة، وخاصة الريال، إلى منافسة «البارسا» بقوة على اللقب.

وعلى عكس ما كان عليه الحال في مواسم عدة سابقة توج فيه برشلونة باللقب، لم يكن اعتماد برشلونة على الأداء الهجومي بشكل هائل، وإنما يدين الفريق بشكل كبير في فوزه بلقب الموسم الماضي على قوة الأداء الدفاعي وتألق حارس المرمى الألماني مارك أندري تير شتيغن.

واهتزت شباك الفريق 20 مرة فقط خلال 38 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، ليحقق بهذا رقما قياسيا كأقل عدد من الأهداف تهتز بها شباك الفريق في موسم واحد به 38 جولة.

استعادة القدرات الهجومية

كما استعاد الفريق بعضا من قدراته الهجومية في الموسم الماضي، بعدما فقد جزءا كبيرا منها منذ رحيل نجمه الشهير الأرجنتيني ليونيل ميسي في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

واعتمد برشلونة بشكل كبير في أدائه الهجومي بالموسم الماضي على نجمه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل للفريق في الصيف الماضي بعد تاريخ حافل مع بايرن ميونخ الألماني.

وحسم برشلونة لقب الدوري في الموسم الماضي بفارق عشر نقاط أمام ريال مدريد و11 نقطة أمام أتلتيكو مدريد، ولكنه يتوقع هذا الموسم منافسة أقوى من قطبي العاصمة، علما بأن الفرق الثلاثة احتكرت لقب الدوري الإسباني على مدار المواسم الـ19 الماضية، وكان آخر فريق بخلاف هذا الثلاثي توج بلقب المسابقة هو فالنسيا في موسم 2003-2004. والأكثر من هذا أن الفرق الثلاثة احتكرت المراكز الثلاثة الأولى في جدول الدوري الإسباني منذ موسم 2012-2013.

تغييرات ورحيل النجوم

وعندما يخوض برشلونة وريال مدريد فعاليات الموسم الجديد، ستشهد صفوف كل منهما تغييرات ملحوظة عن الموسم الماضي.

وعلى سبيل المثال، سيفتقد برشلونة عددا من الوجوه التي لعبت دورا كبيرا في تفوقه لعدة مواسم سابقة حيث رحل سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي، وكان زميلهما جيرارد بيكيه أعلن في أواخر العام الماضي اعتزاله اللعب.

وتعاقد «البارسا» مع أكثر من لاعب في فترة الانتقالات الحالية هذا الصيف، وكان في مقدمتهم الألماني إلكاي غوندوغان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

مجموعة مميزة من اللاعبين

في المقابل، رحل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الريال هذا الصيف إلى الدوري السعودي بعد سنوات طويلة من السطوع في صفوف ريال مدريد، لكن النادي «الملكي» تعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي يعتبر أحد أبرز النجوم الواعدة في ملاعب الساحرة المستديرة حاليا.

كما يملك الفريقان مجموعة متميزة من اللاعبين، الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في المواسم الأخيرة؛ مثل جافي وبيدري وأنسو فاتي وفرنكي دي يونج في برشلونة وفينيسيوس جونيور في الريال.

ولا تخلو صفوف أتلتيكو مدريد من النجوم البارزين، الذين يمكنهم قيادة الفريق للمنافسة القوية، ويأتي في مقدمتهم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، أحد أبرز نجوم الدوري الإسباني في الموسم الماضي حيث سجل لفريقه 15 هدفا وصنع 16 هدفا لزملائه في الدوري الإسباني.

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وإلى جانب الفرق الثلاثة المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب، ستكون هناك عدة فرق مرشحة للمنافسة على المراكز التالية؛ مثل ريال سوسييداد وفياريال وريال بيتيس وأشبيلية إضافة لرغبة فالنسيا في العودة بقوة لدائرة المنافسة على المراكز الأولى.

مواجهات الجولة الأولى

ويستهل برشلونة رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة في ضيافة خيتافي يوم الأحد المقبل، بينما يبدأ ريال مدريد مسيرته في المسابقة هذا الموسم بمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو بعد غد السبت، ويختتم أتلتيكو مدريد فعاليات المرحلة الأولى يوم الإثنين المقبل بمواجهة غرناطة العائد لدوري الدرجة الأولى.

ويفتتح ألميريا المرحلة الأولى من الدوري الإسباني بمواجهة رايو فاييكانو غدا الجمعة، تليها مباراة إشبيلية مع فالنسيا التي تعتبر أبرز مباريات هذه الجولة.

وفي بقية مباريات الجولة، يلتقي سيلتا فيغو مع أوساسونا ولاس بالماس مع ريال مايوركا بعد غد السبت، وريال سوسييداد مع جيرونا وفياريال مع ريال بيتيس يوم الأحد وقادش مع ديبورتيفو ألافيس يوم الإثنين المقبل.