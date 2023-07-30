شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

حقق برشلونة فوزاً كبيراً وسهلاً على غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة، الأحد، في مبارة «كلاسيكو» إسبانية وديّة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، والتي أقيمت في ولاية تكساس الأميركية.

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افتتح جناح برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيليه التسجيل في الدقيقة 15 أمام نحو 82 ألف متفرج في ملعب «كاوبويز» بأرلينغتون.

وبعدما انتهى الشوط الأول بتقدّم «بلوغرانا» بهدف نظيف، شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هدفين جميلين للنادي الكتالوني عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء للاعب الشاب فرمين لوبيس في الدقيقة 85، ثم لعبة جميلة لفيران توريس خادع بها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث مرر الكرة من فوقه قبل أن يُكملها في الشباك 90+1، حسب وكالة «فرانس برس».

البرازيلي فينيسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء

شهدت المباراة أيضاً إهدار البرازيلي فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة 20، عندما سدد كرته في العارضة، تزامناً مع تألق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن الذي أنقذ أكثر من فرصة.

تعد هذه الخسارة الأولى لريال مدريد في جولته الاستعدادية، بعد انتصارين وديين على ميلان الإيطالي 3-2، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 2-0. بينما يأتي فوز برشلونة بعد خسارته أمام أرسنال الإنجليزي 3-5 الأربعاء.

مباراة برشلونة الودية أمام ريال مدريد. (إنترنت)

مباراة برشلونة الودية أمام ريال مدريد. (إنترنت)