تشافي: ريال مدريد سيأتي لشن «حرب كروية» في «الكلاسيكو»

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر مدرّب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز من أن غريمه ريال مدريد سيأتي لخوض «حرب كروية»، الأربعاء، في ملعب كامب نو، خلال إياب نصف نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم. ويملك برشلونة أفضلية لفوزه ذهابا بهدف وحيد في ملعب سانتياغو برنابيو، كما أنه تغلب على ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات.

- جدل مثير في «كلاسيكو الأرض» حول هدف أسنسيو

وقال تشافي قبل المباراة «فزنا في آخر 3 كلاسيكو لا يعني شيئا، غدا ستكون حربا كروية جديدة، سيأتون للثأر لإيلامنا، لقد خسروا آخر ثلاث مباريات. أنا متأكد أنهم سيأتون إلى هنا مجروحين». ويغيب عن برشلونة لاعبا الوسط بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، حسب «فرانس برس».

وأردف مدرب السد القطري السابق قائلا: «سيأتي مدريد إلى هنا وهو قادر أن يتغلب عليك بسهولة، بمقدوره القيام بذلك أمام أي فريق، يملكون خبرة كبيرة، هم معتادون على العودة. ما زلت اعتبرهم مرشحين.. لقد كنا الأفضل في الدوري وفي الكأس السوبر، خلافا لمباراة الذهاب».

ورغم فوز برشلونة ذهابا بهدف عكسي للمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، فإن تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كانت الأفضل.