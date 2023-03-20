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جدل مثير في «كلاسيكو الأرض» حول هدف أسنسيو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 05:39 مساء
جدل مثير في «كلاسيكو الأرض» حول هدف أسنسيو
هدف أسنسيو في الإطار الأيمن وأنشيلوتي في الأيسر. (إنترنت)
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تباينت آراء مدربي برشلونة تشافي وريال مدريد أنشيلوتي حول إلغاء حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» لهدف متأخر سجله مهاجم الفريق الملكي ماركو أسنسيو، قبل خسارته الكلاسيكو الأحد في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، وبهدف سجله لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه في الوقت بدل عن الضائع، فاز برشلونة (2-1) رافعاً الفارق إلى 12 نقطة مع ريال في صدارة «الليغا»، ليقترب من إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2019.

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لكن فيما كانت النتيجة (1-1) قبل عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي، هز أسنسيو الشباك على ملعب كامب نو. وبعد التحقق من حكم الفيديو المساعد، تبين أن المهاجم في حالة تسلل. وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال «لم نفز بسبب حالة تسلل لا نزال نشكّك فيها، لم تكن مؤكدة. لدينا شكوك حيالها، ونحمل معنا إلى مدريد هذه الشكوك»، حسب «فرانس برس».

لكن رأي مدرب برشلونة تشافي كان مختلفاً تماماً «هذا واضح، التسلل واضح، هذا شيء علمي، أليس كذلك؟ فاجأني تصريح أنشيلوتي، من دون في ايه آر، تكون الأمور أصعب. أصبحت الأمور أكثر عدلاً، خصوصاً في حالات التسلل».

أردف المدرب السابق لنادي السد القطري «قد يكون من الصعب الحكم على ركلة جزاء أو لمسة يد، لكن في هذه الحالة أنا متفاجئ من أنشيلوتي»، وفيما اعتبر أن لقب الدوري لم يُحسم بعد، رأى تشافي أن فريقه أصبح في موقع مريح «لم نفز (هذا الموسم) سوى بلقب الكأس السوبر، لكن يمتلكني شعور أن مصير اللقب يتوقف علينا».

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