أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي لاعب الفريق إيدين هازارد قبل ساعات من انطلاق مواجهتهم أمام الغريم برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه لا ينظر للأسماء، وأن ما يهمه هو الأداء على أرض الملعب.

وقال أنشيلوتي في تصريحات اليوم الأحد: «أنا لست هنا لإعطاء كل لاعب دقائق، أنا هنا للفوز بالمباريات. أضع أفضل 11 لاعبًا من بداية المباريات لتحقيق الفوز»، وفق ما نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وتابع المدرب الإيطالي: «أنا لا أنظر إلى مقدار ما يكسب اللاعب أو عمره، الأمر يتعلق فقط بالأداء».

وتحوم الشكوك حول مستقبل اللاعب البلجيكي هازارد، الذي فقد مكانه الأساسي في تشكيلة الريال، إثر الإصابات المتكررة التي عانى منها اللاعب، بينما يراقب نادي النصر السعودي الموقف من بعيد، للتقدم بعرض لخطف اللاعب إلى الدوري السعودي.