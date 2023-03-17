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الدوري الإسباني: «كلاسيكو» جديد بين الغريمين.. برشلونة يستضيف الريال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 06:18 مساء
الدوري الإسباني: «كلاسيكو» جديد بين الغريمين.. برشلونة يستضيف الريال
لقطة من مواجهة سابقة بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني. (أرشيفية: الإنترنت)
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سيكون برشلونة أمام فرصة توجيه الضربة القاضية لغريمه ريال مدريد وقطع شوط هائل نحو حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في حال خرج منتصراً من موقعة الـ«كلاسيكو» التي تجمعهما الأحد على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في المرحلة السادسة والعشرين.

ولم يحقّق برشلونة لقب الدوري منذ عام 2019 بقيادة إرنستو فالفيردي، وفوزه بموقعة الأحد سيجعل رجال تشافي هيرنانديز يبتعدون عن النادي الملكي بفارق 12 نقطة في الصدارة، حسب موقع «فرانس 24».

وفي المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم، خرج ريال منتصراً بثلاثية لهدف في أكتوبر، لكن فريق تشافي تطوّر كثيراً منذ حينها وأظهر هذا التطور من خلال الفوز على النادي الملكي بالنتيجة ذاتها في نهائي مسابقة الكأس السوبر في يناير، ثم بنتيجة واحد لصفر خارج الديار في الثاني من الشهر الحالي في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس.

وخلافاً لنهائي الكأس السوبر الذي سيطر عليه برشلونة تماماً، كان ريال الطرف الأفضل بفارق كبير في ذهاب نصف نهائي الكأس، لكن هدفاً بالنيران الصديقة لمدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو أسقطه في معقله وعقّد الأمور على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المنتشي من بلوغه ربع نهائي دوري الأبطال بتجديده فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف لصفر في مدريد بعدما اكتسحه ذهاباً خارج الديار بخماسية لهدفين.

الحاجة لعودة بيدري
وينتظر جمهور برشلونة مباراة الأحد لمعرفة كيف ستكون مقاربة تشافي المطالب بأن يقدم أداءً أفضل بكثير من لقاء الكأس، لكن المشكلة التي يواجهها النادي الكاتالوني أنه بحاجة لعودة «مايسترو» الوسط بيدري.

وكان بيدري العامل المؤثر الرئيسي في الأسلوب الهجومي لبرشلونة هذا الموسم، لكن في ظل غيابه الذي دام حتى الآن ست مباريات في جميع المسابقات بسبب إصابة في الفخذ مع احتمال عودته الأحد، اضطر تشافي إلى التركيز على الصلابة الدفاعية للخروج منتصراً.

في ذهاب نصف نهائي الكأس، وجد الثنائي الهجومي لريال الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور صعوبة في التعامل مع الدفاع، لاسيما مهاجم «سيليساو» الذي اصطدم بمشاكسة وصلابة الأوروغوياني رونالد أراوخو.

«يجب أن نفوز»
ويميل تشافي إلى نقل قلب الدفاع الأوروغوياني إلى مركز الظهير الأيمن في مواجهة ريال من أجل الحد من تحركات فينيسيوس، ما أثّر كثيراً على المردود الهجومي لفريق أنشيلوتي في ظل تحجيم البرازيلي والتقليل من تأثيره.

وبعد الفوز على ليفربول في منتصف الأسبوع، تحدث أنشيلوتي عن فينيسيوس قائلاً «بالنسبة لي؛ هو الأفضل في العالم»، لكن في حال عانى البرازيلي من الرقابة الدفاعية الأحد سيكون على المدرب الإيطالي إيجاد حلول أخرى.

وأثبت ريال في أكثر من مناسبة بقيادة أنشيلوتي أنه يرتقي إلى مستوى الحدث والفوز على الغريم الكاتالوني في معقله هو من اللحظات المصيرية بالنسبة لهذا المدرب لأنه سيعيد فريقه إلى صراع اللقب من خلال تقليص الفارق إلى ست نقاط.

كورتوا يتمنى مواصلة الأداء
وبعد تجديد الفوز على ليفربول في منتصف الأسبوع، شدّد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على «المواصلة بهذه الوتيرة، اللعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها اليوم وآمل أن يكون الأمر مماثلاً في الـ«كلاسيكو». يجب أن نفوز».

التسجيل في «كامب نو» مهمة شاقة
وكي يفوز على الغريم الكاتالوني؛ على ريال أن ينجح في ما حققه فريق واحد فقط بين زائري «سبوتيفاي كامب نو» في الدوري هذا الموسم، وهو التسجيل في شباك المضيف.

وكان مهاجم إسبانيول خوسيلو اللاعب الوحيد الذي سجل في ملعب النادي الكاتالوني في الدوري هذا الموسم، وذلك في تعادل الجارين بهدف لمثله في ديسمبر، لكن هدفه جاء من ركلة جزاء.

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