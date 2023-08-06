غوندوغان أفضل لاعب ألماني في استفتاء مجلة «كيكر»

القاهرة - بوابة الوسط

حصل لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم السابق، وبرشلونة الحالي، إلكاي غوندوغان، على جائزة أفضل لاعب ألماني في موسم 2022 - 2023 للمرة الأولى، خلال الاستفتاء الذي أجرته مجلة «كيكر» في ألمانيا، اليوم الأحد.

مكافأة العمل الشاق

وقال غوندوغان إنه يشعر أنه حصل على مكافأة على العمل الشاق الذي قام به، ومن الرائع للغاية أن يحصل على هذا التقدير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وفاز غوندوغان (32 عامًا) بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، قبل الانتقال لبرشلونة الإسباني.

وفي التصويت الذي جرى بين الصحفيين، حصل غوندوغان على 198 صوتًا، وجاء لاعب فيردر بريمن والمنتخب الألماني، نيكلاس فولكروغ، في المركز الثاني بعدما حصل على 88 صوتًا، فيما حصل مهاجم آينتراخت فرانكفورت، راندل كولو مواني، على 69 صوتًا.

- غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا

- برشلونة يعلن تعاقده رسميًا مع الألماني إيلكاي غوندوغان

وحصل مدرب يونيون برلين، أورس فيشر، على جائزة أفضل مدرب في موسم 2022 - 2023 بعدما قاد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وجرى تأجيل التصويت على أفضل لاعبة في الموسم في منافسات السيدات حتى نهاية بطولة كأس العالم الحالية، علمًا بأن المنتخب الألماني ودع البطولة من دور المجموعات.