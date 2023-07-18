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غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 09:15 صباحا
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا
غوندوغان مع الشباب في برشلونة. (إنترنت)
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تحدث الألماني الدولي إلكاي غوندوغان عن رحيله من مانشستر سيتي، والذي جرى تقديمه كلاعب جديد في برشلونة لموسمين مقبلين، وأبرز التواصل السريع الذي حدث مع المدرب تشافي هرنانديز، والذي كان من العوامل الأساسية التي جعلته يتخذ قراره بالرحيل عن مانشستر سيتي للانضمام للنادي الكتالوني.

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وقال غوندوغان: «أثار تشافي إعجابي منذ اللحظة الأولى، عرض أفكاره بوضوح، وكان يود أن ألعب بنفس طريقتي في السيتي، كان من الضروري بالنسبة لي أن يعلم غوارديولا شخصياً برحيلي قبل معرفة الجميع، أخبرته بكل شيء وعبرت له عن شكري لما فعله للنادي خلال سبعة أعوام»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وأكد النجم الألماني أنه متحمس لخوض تحدي التأقلم على دولة وثقافة وفريق جديد. وأشار إلى أنه مستعد للمساعدة في الارتقاء بمستوى فريق وضع بالفعل الأساس للعودة للمنافسة على «التشامبيونز ليغ».

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