ليفربول يطيح بآرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل ليفربول إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم «دور الـ32»، وذلك عقب فوزه على مضيفه آرسنال 2 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث.

ليفربول يحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة

سجل مدافع آرسنال جاكوب كيويور هدف ليفربول الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80، قبل أن يضيف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

يذكر أن مباراة اليوم هي أولى المباريات التي يخوضها فريق ليفربول في غياب نجمه الأول المصري محمد صلاح المتواجد مع منتخب مصر للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وشهدت مباريات الدور ذاته، التي أقيمت اليوم الأحد، فوز مانشستر سيتي على هدرسفيلد تاون 5 – صفر، وفوز ويست بروميتش على ألدرشوت تاون 4 – 1، وريكسهام على شروزبري 1 - صفر.

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على الجانب الآخر، سيجري إعادة مباراة ويستهام وبريستول سيتي وفقًا للوائح البطولة بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 - 1، فيما سيحدث ذلك أيضًا مع مباراة بولتون ولوتون تاون التي انتهت بالتعادل السلبي، ومباراة نوتنجهام فورست وبلاكبول التي انتهت بالتعادل 2 - 2.