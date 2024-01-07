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منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديًا في التجربة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 08:49 مساء
منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديًا في التجربة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
مباراة مصر وتنزانيا الودية الأحد 7 يناير 2024 (فيسبوك)
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حقق منتخب مصر فوزًا مطمئنًا على ضيفه التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، في التجربة الأخيرة قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية
ويخوض منتخب مصر غمار بطولة كأس أمم أفريقيا القارية ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي، على أن يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير.

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد الثنائي أحمد نبيل «كوكا» لاعب الأهلي وأسامة جلال لاعب بيراميدز للإصابة، واستدعى المدير الفني لمنتخب «الفراعنة» البرتغالي روي فيتوريا الثنائي ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ومهند لاشين لاعب بيراميدز بدلًا منهما.

سجل هدفي منتخب مصر محمود حسن «تريزيجيه» لاعب طرابزون سبورت التركي في الدقيقة 32، والحارس عيشى مانولا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73.

بدأ المنتخب المصري ضاغطًا وكاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يضع فريقه في المقدمة بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل عندما مرر صلاح كرة ذكية من خلف دفاع تنزانيا باتجاه تريزيجيه الذي سددها مباشرة داخل الشباك لحظة خروج الحارس عيشى مانولا من مرماه.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب مصر إثر تعرض البديل عمر مرموش للعرقلة من قبل المدافع إبراهيم حمد، انبرى لها صلاح وسددها ارتدت من العارضة وارتطمت بالحارس وتهادت داخل شباكه.

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وكاد البديل أحمد سيد «زيزو» يضيف الثالث بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة أبعدها مانولا إلى ركنية بصعوبة في الدقيقة 82، كما مرت رأسية محمد النني من عرضية «زيزو» بجوار القائم الأيمن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

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