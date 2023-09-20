  • Alwasat News
Atwasat

العين الإماراتية تحتضن معسكر المنتخب المصري أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 06:30 مساء
العين الإماراتية تحتضن معسكر المنتخب المصري أكتوبر المقبل
لاعبو المنتخب المصري قبيل انطلاق المباراة الودية امام منتخب تونس بالقاهرة 12 سبتمبر 2023 (فيسبوك)
alwasat radio

في إطار التعاون المثمر بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، تحتضن مدينة العين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل.

مباراتان وديتان للمنتخب المصري
ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في مدينة العين على إستاد هزاع بن زايد: الأولى أمام منتخب زامبيا في 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر في 16 من الشهر نفسه، وذلك في إطار برنامج تحضيرات «الفراعنة» لخوض تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

المنتخب المصري يفوز على بلجيكا في الكويت
- على خلفية الخسارة أمام إثيوبيا.. مصر تتخذ «قرارات مهمة» بعد مواجهة كوريا الجنوبية

وجرى الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تفاصيل معسكر «الفراعنة»، الذي يدربه البرتغالي روي فيتوريا، خلال فترة التوقف الدولي لأجندة أكتوبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض

«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض
سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة

سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة
قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي

قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي
الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)

الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)
كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية

كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية
فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة

فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة
الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»

اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيلينغهام مستعد لاختباره القاري الأول مع ريال مدريد في ضربة بداية الأبطال
بيلينغهام مستعد لاختباره القاري الأول مع ريال مدريد في ضربة بداية...
أليخاندرو بالدي يمدد عقده مع برشلونة حتى 2028
أليخاندرو بالدي يمدد عقده مع برشلونة حتى 2028
نادال: ديوكوفيتش الأفضل في التاريخ
نادال: ديوكوفيتش الأفضل في التاريخ
ميلان يكشف الحالة الصحية لحارس المرمى مايك ماينيان
ميلان يكشف الحالة الصحية لحارس المرمى مايك ماينيان
فريق مكلارين لـ«فورمولا 1» يمدد عقد بياستري حتى 2026
فريق مكلارين لـ«فورمولا 1» يمدد عقد بياستري حتى 2026
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة...
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. ......
المزيد
إنريكي: مبابي أفضل لاعب في العالم
إنريكي: مبابي أفضل لاعب في العالم...
العين الإماراتية تحتضن معسكر المنتخب المصري أكتوبر المقبل
العين الإماراتية تحتضن معسكر المنتخب المصري أكتوبر المقبل...
رونالدو يروج لعروض مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية
رونالدو يروج لعروض مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية...
فريق مكلارين لـ«فورمولا 1» يمدد عقد بياستري حتى 2026
فريق مكلارين لـ«فورمولا 1» يمدد عقد بياستري حتى 2026...
ميلان يكشف الحالة الصحية لحارس المرمى مايك ماينيان
ميلان يكشف الحالة الصحية لحارس المرمى مايك ماينيان...
المزيد