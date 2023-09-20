العين الإماراتية تحتضن معسكر المنتخب المصري أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

في إطار التعاون المثمر بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، تحتضن مدينة العين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل.

مباراتان وديتان للمنتخب المصري

ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في مدينة العين على إستاد هزاع بن زايد: الأولى أمام منتخب زامبيا في 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر في 16 من الشهر نفسه، وذلك في إطار برنامج تحضيرات «الفراعنة» لخوض تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

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وجرى الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تفاصيل معسكر «الفراعنة»، الذي يدربه البرتغالي روي فيتوريا، خلال فترة التوقف الدولي لأجندة أكتوبر المقبل.