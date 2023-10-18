محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

خرج المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، عن صمته إزاء ما يجرى من مذابح في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

محمد صلاح يطالب بحماية الأرواح

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو باللغة الإنجليزية على حسابه بمنصة «إكس»، مساء اليوم الأربعاء، قال فيه إنه ليس من السهل على الإطلاق الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف محمد صلاح أن الأيام الماضية شاهد العالم خلالها أعمال عنف شديدة ووحشية غاشمة تدمي القلوب، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعد منذ أسابيع، ومؤكدا أن جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها.

وتعرض محمد صلاح لانتقادات جماهيرية لاذعة على المستويين المصري والعربي بسبب صمته إزاء ما يجرى ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وأكد محمد صلاح أن المجازر ينبغي أن تتوقف على الفور. كما يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة الذين يمرون بأوضاع مزرية، وصلت ذروتها بالمشاهد المروعة التي حدثت في المستشفى.

وناشد محمد صلاح قادة العالم التكاتف من أجل منع وقوع مزيد من المذابح ضد الأبرياء.