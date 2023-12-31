بلماضي يستبعد الجزائر من قائمة المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

استبعد المدير الفني المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، فريقه من قائمة المرشحين للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها كوت ديفوار بين شهري يناير وفبراير المقبلين.

منتخب الجزائر يستعد لكأس أمم أفريقيا في توغو

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عشية التوجه إلى توغو لخوض معسكر إعدادي يستمر حتى العاشر من الشهر المقبل: «في الغالب المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا هي دائمًا نفسها على غرار تونس والمغرب ومصر وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا».

وأضاف: «لا يمكن لأحد التنبؤ بمن سيفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا، لأنه يمكن لبعض المنتخبات أن تصنع المفاجأة، نحن خرجنا في البطولة الماضية من الدور الأول، لذا أقول بأننا لسنا من أبرز المرشحين للفوز باللقب».

وتابع: «نحن ذاهبون بطموح كبير، سنعمل بهدوء وجدية مثلما قمنا به في الأعوام الماضية، على أمل بلوغ أبعد حد».

وأكد بلماضي أن كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار ستكون ذات مستوى عال، لافتًا إلى أنه يشعر بأن لاعبي المنتخب الجزائري لديهم رغبة في صنع شيء ما، وحتى الرغبة في الثأر لدى البعض الآخر لما حدث في البطولة الماضية بالكاميرون، عندما خرج «الخضر» من الدور الأول في مفاجأة مدوية.

كما اعترف أن المواجهة أمام أنغولا في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لن تكون سهلة إطلاقًا، لأنها ستكون ضد منافس يقاتل بشراسة على أرضية الميدان.

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وأشار إلى أن عددًا من لاعبي المنتخب الجزائري سيكتشفون كأس أمم أفريقيا لأول مرة مثل عوار، غويري، لعروسي، وآيت نوري.

من جهة أخرى، برر بلماضي اختيار توغو لإقامة المعسكر الإعدادي الذي يسبق انطلاق كأس أمم أفريقيا، ويتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب المحلي لصاحب الأرض ثم بوروندي يومي 5 و9 من الشهر المقبل على الترتيب، بكون مناخ توغو يشبه كوت ديفوار.



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