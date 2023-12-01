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غدا.. ألمانيا تواجه الأرجنتين في نهائي مونديال الناشئين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 09:32 مساء
غدا.. ألمانيا تواجه الأرجنتين في نهائي مونديال الناشئين
كأس العالم للناشئين (إكس)
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يتطلع منتخبا ألمانيا وفرنسا للتتويج بلقب كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا حينما يلتقيان غدًا السبت في إندونيسيا في المباراة النهائية للمسابقة.

المنتخب الفرنسي يبحث عن اللقب الثاني
ويطمح المنتخب الفرنسي للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق أن فاز بالبطولة عام 2001 في ترينداد وتوباغو عقب فوزه 3-0 على منتخب نيجيريا في النهائي الوحيد الذي خاضه «الديوك» في تاريخه بمونديال الناشئين، وفقا للوكالة الألمانية.

بدأ منتخب فرنسا الذي شارك في مونديال الناشئين للمرة الثامنة في تاريخه مشواره في البطولة بحصوله على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات للمسابقة عن جدارة واستحقاق.

وحقق المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة في المجموعة بانتصاره في جميع لقاءاته الثلاثة، فتغلب 3-0 على بوركينا فاسو في الجولة الأولى، وفاز 1-0 على كوريا الجنوبية بالجولة الثانية، ليختتم لقاءاته في دور المجموعات بالفوز 3-0 على الولايات المتحدة.

واجتاز منتخب فرنسا عقبة نظيره السنغالي بصعوبة بالغة في دور الـ16، واستعان بركلات الترجيح للعبور إلى دور الثمانية بعد تعادلهما سلبيًا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وشق الفرنسيون طريقهم نحو نصف النهائي عقب فوزهم 1-0 على أوزبكستان في دور الثمانية، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتواجدون فيها بالمربع الذهبي للمونديال في غضون أربعة أعوام فقط بعدما حصلوا على المركز الثالث في موندبال 2019 بالبرازيل.

وتأهل منتخب فرنسا للمباراة النهائية في المونديال للمرة الأولى منذ 22 عامًا عقب فوزه الشاق 2-1 على مالي في الدور نصف النهائي.

ألمانيا تبحث عن لقب المونديال للمرة الأولى
من جانبه يحلم المنتخب الألماني الذي يلعب النهائي للمرة الثانية بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وكسر سوء الحظ الذي لازمه خلال النسخ الماضية.

وتمثلت أبرز إنجازات منتخب ألمانيا في كأس العالم للناشئين في الحصول على المركز الثاني في مونديال الناشئين عام 1985 عندما خسر 0-2 أمام نيجيريا في النهائي، علمًا بأن هذه هي المرة الخامسة التي يتواجد فيها «الماكينات» ضمن منتخبات المربع الذهبي.

وسبق للمنتخب الألماني الحصول على المركز الثالث 2007 و2011، فيما نال المركز الرابع 1997.

وفي مشاركته الحادية عشرة في مونديال الناشئين سار منتخب ألمانيا على نهج نظيره الفرنسي وصعد للأدوار الإقصائية في المونديال محققًا العلامة الكاملة بفوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة السادسة في الدور الأول.

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وتغلب المنتخب الألماني 3-1 على نظيره المكسيكي في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات قبل أن يفوز بالنتيجة ذاتها على نيوزيلندا بالجولة الثانية، ثم أنهى لقاءاته بالمجموعة بالفوز 3-0 على فنزويلا.

ويعد منتخبا فرنسا وألمانيا هما الوحيدين اللذين فازا بجميع مبارياتهما في دور المجموعات بالمونديال.

وفي دور الـ16 حقق المنتخب الألماني انتصارًا مثيرًا 3-2 على الولايات المتحدة قبل أن يعبر عقبة منتخب إسبانيا في دور الثمانية بالتغلب عليه 1-0 بصعوبة بالغة.

وصعد منتخب ألمانيا للمباراة النهائية عقب فوزه المثير 4-2 على منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح التي لجأ إليها المنتخبان عقب تعادلهما في الوقت الإضافي 3-3.

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