خطأ إداري يهدد باستبعاد فرنسا من مونديال الناشئين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «سبورت نيوز أفريكا» إن المنتخب الفرنسي لكرة القدم قد يواجه خطر الاستبعاد من كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في إندونيسيا.

منتخب فرنسا لم يبلغ «فيفا» بتغيير جنسية إيسوفو

وذكرت الجريدة أن منتخب فرنسا مهدد بالإبعاد من كأس العالم تحت 17 عاماً بسبب إشراكه يانيس إيسوفو في مباريات دور المجموعات بأكمله، على الرغم من أنه لعب بالفعل مع منتخب النيجر تحت 17 سنة قبل بضعة أشهر.

وأضافت «سبورت نيوز أفريكا» أن الاتحاد الفرنسي لم يتمكن من إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتغيير جنسية اللاعب الرياضية، كما لم يكن العديد من أعضاء إدارة منتخب فرنسا تحت 17 عاماً على علم بأن يانيس إيسوفو لعب بقميص منتخب النيجر من قبل.

ووفقاً للوائح «فيفا»، فإنه لا ينبغي أن يشارك يانيس إيسوفو مع منتخب فرنسا.

وقالت «سبورت نيوز أفريكا» إن بوركينا فاسو، التي خرجت من دور المجموعات، تعتزم تقديم استئناف لدى «فيفا».

- «فيفا» يختار معتز الشلماني لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين

- «فيفا» يسحب تنظيم مونديال الناشئين من بيرو في ثاني واقعة تجريد

وستشهد الجولة الأخيرة من دور ربع نهائي لبطولة كأس العالم تحت 17 عاماً مواجهة المنتخب الفرنسي نظيره السنغالي، إلا إذا جرى استبعاد ناشئي فرنسا من المونديال.