  • Alwasat News
Atwasat

محمد صلاح يقود ليفربول لعبور نوتنغهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 07:35 مساء
محمد صلاح يقود ليفربول لعبور نوتنغهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يحتفل بهدفه في مباراة ليفربول ونوتنغهام بالدوري الإنجليزي 29 أكتوبر 2023 (حساب ليفربول على فيسبوك)
alwasat radio

واصل الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ليقود فريقه ليفربول للفوز بثلاثة أهداف من دون مقابل على ضيفه نوتنغهام فورست، اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي
على استاد آنفيلد، معقل ليفربول، افتتح البرتغالي ديوغو جوتا التسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله الأوروغوياني داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 2-0، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وواصل ليفربول سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما أضاف محمد صلاح الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم بالبطولة مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث موقتًا لحين انتهاء بقية مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، توقف رصيد نوتنغهام الذي نال خسارته الرابعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل فوزين وأربعة تعادلات، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي

نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي
آلاف الباكستانيين يتظاهرون أمام السفارة الأميركية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

آلاف الباكستانيين يتظاهرون أمام السفارة الأميركية تنديدا باستمرار العدوان ...
منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم

منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم
الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة

تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»

إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها ...
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليفربول يتضامن مع نجمه لويس دياز بعد اختطاف والديه
ليفربول يتضامن مع نجمه لويس دياز بعد اختطاف والديه
الأهلي المصري يحل ضيفا ثقيلا على صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي.. الأحد
الأهلي المصري يحل ضيفا ثقيلا على صن داونز في نصف نهائي الدوري ...
نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي
نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة ...
غدًا.. «فرانس فوتبول» تمنح جائزة الكرة الذهبية وميسي مرشح لإحراز الثامنة
غدًا.. «فرانس فوتبول» تمنح جائزة الكرة الذهبية وميسي مرشح لإحراز ...
صن داونز يخطف الفوز على الأهلي المصري في الدوري الأفريقي
صن داونز يخطف الفوز على الأهلي المصري في الدوري الأفريقي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي مارسيلو
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي ......
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في متناول المنتخبات العربية
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في ......
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»...
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال ......
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»...
المزيد
هالاند يقود مانشستر سيتي لحسم «الديربي» أمام يونايتد بثلاثية
هالاند يقود مانشستر سيتي لحسم «الديربي» أمام يونايتد بثلاثية...
مبابي ينقذ باريس سان جيرمان أمام بريست ويقوده للمركز الثاني بالدوري الفرنسي
مبابي ينقذ باريس سان جيرمان أمام بريست ويقوده للمركز الثاني ......
محمد صلاح يقود ليفربول لعبور نوتنغهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يقود ليفربول لعبور نوتنغهام بثلاثية في الدوري ......
صن داونز يخطف الفوز على الأهلي المصري في الدوري الأفريقي
صن داونز يخطف الفوز على الأهلي المصري في الدوري الأفريقي...
غدًا.. «فرانس فوتبول» تمنح جائزة الكرة الذهبية وميسي مرشح لإحراز الثامنة
غدًا.. «فرانس فوتبول» تمنح جائزة الكرة الذهبية وميسي مرشح ......
المزيد