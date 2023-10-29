محمد صلاح يقود ليفربول لعبور نوتنغهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ليقود فريقه ليفربول للفوز بثلاثة أهداف من دون مقابل على ضيفه نوتنغهام فورست، اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي

على استاد آنفيلد، معقل ليفربول، افتتح البرتغالي ديوغو جوتا التسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله الأوروغوياني داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 2-0، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وواصل ليفربول سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما أضاف محمد صلاح الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

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بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم بالبطولة مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث موقتًا لحين انتهاء بقية مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، توقف رصيد نوتنغهام الذي نال خسارته الرابعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل فوزين وأربعة تعادلات، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.