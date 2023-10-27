محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية في الملاعب، بعدما سجل مساء أمس الخميس هدفا أوروبيا جديدا لمصلحة ليفربول أمام تولوز الفرنسي، ليتخطي الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة أرسنال تييري هنري.

صلاح يشارك في فوز «الريدز» الكبير

حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على تولوز الفرنسي 5-1، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وبحسب أرقام شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فقد سجل محمد صلاح بقميص «الريدز» 43 هدفا في المسابقات الأوروبية، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

يعد هذا الرقم الأكبر من نوعه الذي يسجله لاعب لفريق إنجليزي واحد، متخطيا الفرنسي تييري هنري، لاعب أرسنال السابق.

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وشارك محمد صلاح بديلا في الدقيقة 69 من الشوط الثاني، ثم أحرز هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء، ليختتم به خماسية فريقه في شباك تولوز الفرنسي.

وقد رفع ليفربول بهذا الفوز الكبير رصيده إلى تسع نقاط، ليحتل بالعلامة الكاملة صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي، بينما يأتي تولوز في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.