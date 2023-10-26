محمد صلاح يخوض مهمة جديدة مع ليفربول أمام تولوز في الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه ليفربول الإنجليزي في العاشرة من مساء الخميس، ضيفه تولوز الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه أملا في انتزاع النقاط الثلاث ومواصلة حصد العلامة الكاملة ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ليفربول يتصدر مجموعته

ويستضيف ليفربول متصدر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، وصيفه تولوز الفرنسي الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين، مستعيدا ذكريات المواجهة السابقة في الدور الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008، وحينها خسر فريق الـ«ريدز» 0-1 ذهابا، قبل أن يسحق منافسه على ملعبه أنفيلد 4-0 إيابا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

واستهل رجال المدرب الألماني يورغن كلوب مشاركتهم في مسابقة الدوري الأوروبي، بفوزين على لاسك لينتس النمساوي 3-1 وسان جيلواز البلجيكي 2-0، ما جعلهم في دائرة أبرز المرشحين لإحراز اللقب.

وتبدو مهمة ليفربول سهلة على الورق بقيادة هداف الفريق محمد صلاح، صاحب الأهداف الثمانية في 11 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث يخوض اللقاء بصفوف مكتملة لا يغيب عنها سوى الظهير الاسكتلندي أندي روبرتسون ولاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا للإصابة.

بداية جيدة لتولوز بالدوري الأوروبي

من ناحيته، وفي عودته إلى الساحة الأوروبية يحقق تولوز بداية مشجّعة بعدما تعادل مع سان جيلواز 1-1 وفاز على أرضه أمام لاسك لينتس 1-0. ويفتقد تولوز لبعض عناصره الأساسية، أبرزهم الدولي المغربي زكريا أبوخلال لإصابة في ركبته، في حين لم يُدرج الهولندي ستين سبيرينجز في قائمة اللاعبين المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي للعبة بعد عودته معارا من لنس إلى تولوز في مغامرته الثانية مع الفريق حيث أمضى في صفوفه ثلاثة أعوام بين 2020 و2023.

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وستكون المواجهة بين الفريقين فرصة لعودة رئيس نادي تولوز داميان كومولي إلى ملعب أنفيلد بعدما كان أحد ابرز الوجوه في الدوري الإنجليزي حين شغل منصب المدير الرياضي في توتنهام، حيث كان صاحب فكرة قدوم البلغاري ديميتار برباتوف والكرواتي لوكا مودريتش، وثم ليفربول بين 2010 و2012.

وأسهم كومولي منذ وصوله إلى رئاسة تولوز العام 2020، في صعوده من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ولاحقا خوض غمار المسابقات الأوروبية.