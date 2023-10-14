  • Alwasat News
Atwasat

مجتمع المثليين يهاجم هندرسون بصيحات استهجان بعد انتقاله للدوري السعودي.. وساوثغيت ينتقد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 11:01 صباحا
مجتمع المثليين يهاجم هندرسون بصيحات استهجان بعد انتقاله للدوري السعودي.. وساوثغيت ينتقد
تعرض هندرسون لصيحات الاستهجان من الجماهير الإنجليزية خلال مباراة أستراليا في ملعب ويمبلي، 13 أكتوبر 2023. (فرانس برس)
alwasat radio

انتقد المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، جماهير بلاده التي أطلقت صيحات الاستهجان في وجه لاعب الوسط المنتقل إلى السعودية، جوردان هندرسون، خلال الفوز الودي على أستراليا 1-0، الجمعة، في لندن.

- فرنسا والبرتغال وبلجيكا والنمسا على موعد مع التأهل لنهائيات «يورو 2024»

وعبّر ساوثغيت عن غضبه من الإساءة التي تعرّض لها قائد المنتخب الإنجليزي بدلاً من هاري كين الذي خلد إلى الراحة، بعد خروجه في الشوط الثاني من المباراة التي تابعها نحو ثمانين ألف متفرّج في ملعب ويمبلي، حسب وكالة «فرانس برس».

جدل حول مشاركة هندرسون بعد انتقاله للدوري السعودي
وأثير جدل حول مشاركة هندرسون، المنتقل من ليفربول الإنجليزي إلى الاتفاق السعودي براتب ضخم مقدّر بـ915 ألف دولار أسبوعيا، إذ طالته انتقادات بخذلان مجتمع المثليين بعدما عبّر سابقاً عن دعمهم، بينما المثلية الجنسية محظورة في السعودية.

وقد أشرك ساوثغيت تشكيلة رديفة، مفضلا إراحة غالبية عناصره الأساسية، كونه تنتظره قمة ساخنة أمام نظيره الإيطالي، بطل القارة العجوز، الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في تصفيات كأس أوروبا 2024، حيث يمني «الأسود الثلاثة» النفس بحسم بطاقة التأهل إلى النهائيات.

ساوثغيت: جوردان هو نموذج رائع في احترافه
قال مدرب إنجلترا: «لا أفهم ذلك حقاً. لقد خاض 79 مباراة دولية مع إنجلترا. التزامه وما قدّمه لإنجلترا استثنائيان. دوره في هذه المجموعة مهم للغاية. هو نموذج رائع في احترافه».

وأضاف: «أعرف سبب الصيحات، ولكن هذا الأمر يتحدى المنطق. أنا معجب بشكل لا يُصدّق بالأخلاق التي لا تشوبها شائبة لكل الأشخاص في هذا البلد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس

ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط

الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط
أرض الميعاد

أرض الميعاد
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
برشلونة يرفع راتب جواو فيليكس 10 أضعاف
برشلونة يرفع راتب جواو فيليكس 10 أضعاف
ريال مدريد يحصن نجومه من أطماع الأندية العربية والإنجليزية
ريال مدريد يحصن نجومه من أطماع الأندية العربية والإنجليزية
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
القابسي: سأسعى إلى إعادة الظهرة للدوري الممتاز
القابسي: سأسعى إلى إعادة الظهرة للدوري الممتاز
الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في 2022
الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب ......
المزيد
تأهل ثلاثة منتخبات بينها فرنسا إلى النهائيات بتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم
تأهل ثلاثة منتخبات بينها فرنسا إلى النهائيات بتصفيات أمم ......
مجتمع المثليين يهاجم هندرسون بصيحات استهجان بعد انتقاله للدوري السعودي.. وساوثغيت ينتقد
مجتمع المثليين يهاجم هندرسون بصيحات استهجان بعد انتقاله ......
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في متناول المنتخبات العربية
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في ......
الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في 2022
الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في 2022...
القابسي: سأسعى إلى إعادة الظهرة للدوري الممتاز
القابسي: سأسعى إلى إعادة الظهرة للدوري الممتاز...
المزيد