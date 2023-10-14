مجتمع المثليين يهاجم هندرسون بصيحات استهجان بعد انتقاله للدوري السعودي.. وساوثغيت ينتقد

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، جماهير بلاده التي أطلقت صيحات الاستهجان في وجه لاعب الوسط المنتقل إلى السعودية، جوردان هندرسون، خلال الفوز الودي على أستراليا 1-0، الجمعة، في لندن.

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وعبّر ساوثغيت عن غضبه من الإساءة التي تعرّض لها قائد المنتخب الإنجليزي بدلاً من هاري كين الذي خلد إلى الراحة، بعد خروجه في الشوط الثاني من المباراة التي تابعها نحو ثمانين ألف متفرّج في ملعب ويمبلي، حسب وكالة «فرانس برس».

جدل حول مشاركة هندرسون بعد انتقاله للدوري السعودي

وأثير جدل حول مشاركة هندرسون، المنتقل من ليفربول الإنجليزي إلى الاتفاق السعودي براتب ضخم مقدّر بـ915 ألف دولار أسبوعيا، إذ طالته انتقادات بخذلان مجتمع المثليين بعدما عبّر سابقاً عن دعمهم، بينما المثلية الجنسية محظورة في السعودية.

وقد أشرك ساوثغيت تشكيلة رديفة، مفضلا إراحة غالبية عناصره الأساسية، كونه تنتظره قمة ساخنة أمام نظيره الإيطالي، بطل القارة العجوز، الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في تصفيات كأس أوروبا 2024، حيث يمني «الأسود الثلاثة» النفس بحسم بطاقة التأهل إلى النهائيات.

ساوثغيت: جوردان هو نموذج رائع في احترافه

قال مدرب إنجلترا: «لا أفهم ذلك حقاً. لقد خاض 79 مباراة دولية مع إنجلترا. التزامه وما قدّمه لإنجلترا استثنائيان. دوره في هذه المجموعة مهم للغاية. هو نموذج رائع في احترافه».

وأضاف: «أعرف سبب الصيحات، ولكن هذا الأمر يتحدى المنطق. أنا معجب بشكل لا يُصدّق بالأخلاق التي لا تشوبها شائبة لكل الأشخاص في هذا البلد».