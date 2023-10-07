فيرستابن يقترب من حصد لقب بطولة العالم لـ«فورمولا 1» للعام الثالث على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب ماكس فيرستابن من حصد لقبه الثالث في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، بعد تأهله إلى المركز الثالث للمشاركة في سباق السرعة الذي يقام على هامش سباق جائزة قطر الكبرى، متفوقاً بخمسة مراكز على منافسه الوحيد سيرجيو بيريز زميله في فريق رد بول اليوم السبت.

المركز السادس يضمن اللقب لفرستابن

وخطف الأسترالي المبتدئ أوسكار بياستري سائق مكلارين مركز أول المنطلقين في سباق السرعة متفوقاً على زميله لاندو نوريس. وسباق السرعة قائم بذاته، بينما يتنافس السائقون على لقب سباق قطر لـ«فورمولا 1» الذي يقام على حلبة لوسيل غداً الأحد، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

ويحتاج فيرستابن إلى إنهاء سباق السرعة في المركز السادس فقط لضمان لقبه الثالث على التوالي، بينما يحتاج بيريز، الذي يتأخر بفارق 177 نقطة عن زميله، إلى الصعود على منصة التتويج للحفاظ على آماله.

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وتأهل جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الرابع لسباق السرعة أمام ثنائي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير، فيما سينطلق نيكو هولكنبرغ من المركز السابع مع هاس أمام بيريز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وإستيبان أوكون سائق ألبين.