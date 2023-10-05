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فيرستابن يخوض سباق قطر لإحراز اللقب الثالث في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 05:56 مساء
فيرستابن يخوض سباق قطر لإحراز اللقب الثالث في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»
فيرستابن عقب فوزه بأحد سباقات بطولة العالم لـ«فورمولا 1» (رويترز)
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يسعى سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن إلى ضمان إحراز لقبه الثالث على التوالي في بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، في السباق السريع لجائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل الدولية بعد غد السبت، ليصبح أول سائق يحقق هذا الإنجاز منذ أربعة عقود.

فيرستابن يتصدر ترتيب السائقين
ويتصدر فيرستابن، المتوّج هذا العام بـ13 سباقًا، الترتيب بفارق 177 نقطة عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، لذلك يحتاج إلى الفوز بثلاث نقاط فقط للاحتفاظ بلقبه العالمي لبطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، وهو أمر متاح أمامه في السباق السريع ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من البطولة العالمية، جرَّاء هيمنته شبه المطلقة هذا العام، بحسب وكالة «فرانس برس».

وما يعزّز حظوظ فيرستابن أن فريقه ريد بول المتوج أخيرًا بلقب الصانعين للعام الثاني على التوالي في سباق اليابان، سبق له أن فاز بجميع سباقات السرعة هذا العام التي يبلغ عددها ثلاثة؛ حيث حلّ الهولندي في المركز الأول مرتين وزميله المكسيكي مرة، مما يجعلهما في دائرة المرشحين للفوز مجددًا.

وفي حال نجح فيرستابن في الفوز باللقب بعد غد، مع نهاية السباق السريع، سيكون أول سائق يحقق هذا الإنجاز منذ البرازيلي نيلسون بيكيه، الذي أحرز لقبه الثاني قبل أربعين عامًا خلال سباق جنوب أفريقيا عام 1983.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة الملقاة على عاتق بقية الفرق، فإن كلًا من فيراري ومرسيدس وماكلارين وأستون مارتن، سيعمل جاهدًا من أجل حرمان ريد بول فيرستابن من إحراز لقبه العالمي الثالث في بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

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ويعتقد البعض أن سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بإمكانه أن يفسد فرحة فيرستابن ويمنع تتويجه على حلبة لوسيل، لأنه توّج في النسخة الوحيدة للسباق القطري قبل عامين، حين كاد يضيف لقبًا ثامنًا قياسيًا إلى سجله ليفك ارتباطه مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر، إلا أنه فشل في مسعاه في اللفة الأخيرة للجولة الأخيرة في أبوظبي على حلبة مرسى ياس خلال سباق ما زال يثير الكثير من الشكوك حول أحقية فوز فيرستابن به.

في المقابل، وفي أبرز التغييرات التي طرأت على هوية السائقين، سيحلّ الأسترالي ليام لوسون، الذي أبهر الجميع بأدائه في سنغافورة؛ حيث حصد نقطتين بدلًا من مواطنه دانيال ريكياردو في فريق ألفا تاوري للسباق الخامس على التوالي، في حين ما زال الأخير يتعافى من كسر تعرض له خلال تجارب سباق هولندا.

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