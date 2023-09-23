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ريد بول يتوقع عامًا معقدًا في منافسات «فورمولا 1» 2024

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 03:39 مساء
ريد بول يتوقع عامًا معقدًا في منافسات «فورمولا 1» 2024
الهولندي ماكس فيرستابن في طريقه لتصدر التجارب الرسمية لجائزة اليابان الكبرى. (فرانس برس)
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يعتقد المدير التقني لريد بول بيار فاشيه أن فريقه المهيمن على مقدرات بطولة العالم لـ«فورمولا 1» هذا العام سيواجه منافسة «أكثر قوة وتعقيدًا» العام المقبل.

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وفي حديث لوكالة «فرانس برس» قال الفرنسي «كلما ظلت القوانين مستقرة لفترة أطول، تقلصت الميزة التي نتمتع بها اليوم»، معوّلًا على العودة القوية لفريقي مرسيدس وفيراري، وكذلك ماكلارين وأستون مارتن بعدما «قاما بعمل رائع هذا العام».

بيار فاشيهك: صمّمنا سيارة جيدة جدًا لكن الأداء ليس مطلقًا
وقال بيار فاشيه «أنا لا أشرح ذلك بالضرورة. الهيمنة تعتمد أيضًا على الآخرين، لقد صمّمنا سيارة جيدة جدًا، لكن الأداء ليس مطلقًا، إنه نسبي مقارنة بالآخرين».

وأضاف «في الفريق، لا ندرك ما يحدث. نحن نركّز بشدّة على ما نقوم به، ولكن ليس بما يكفي في سنغافورة؛ حيث حلّ فيرستابن خامسًا وبيريس ثامنًا، لكننا لا نفكر بالأرقام القياسية».

واختتم «نحن نركّز على ما يجب القيام به لكي نكون الأفضل في كل سباق، وكيفية تطوير السيارة، والنظر إلى سيارة العام المقبل أيضًا، نحن لسنا في هذا المنظور القياسي».

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