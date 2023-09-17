ساينس أول المنطلقين وغياب فيرستابن عن العشرة الأوائل في جائزة سنغافورة الكبرى لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس جونيور، السبت، المركز الأول في جدول الانطلاق في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم في «فورمولا 1».

في الوقت نفسه، يغيب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في العامين الأخيرين والمتصدر للترتيب العام هذا الموسم، عن العشرة الأوائل بخروجه من التصفيات التأهيلية الثانية، حسب «فرانس برس».

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واكتفى الهولندي بتحقيق المركز الحادي عشر فقط، متفوقًا على زميله في فريق ريد بول سيرخيو بيريز الذي احتل المركز الثالث عشر فقط، ففشلا في حجز مكانهما بين العشرة الذين يخوضون التصفيات التأهيلية الثالثة التي يتحدد من خلالها أول المنطلقين في السباق.

ويواجه فيرستابن خطر التعرض لعقوبات عدة بسبب إزعاجه للسائقين على الحلبة وفي ممر المرآب.

وهذه هي المرة الأولى منذ سباق جائزة روسيا الكبرى في 2018 التي لا يتنافس فيها فريق ريد بول في الجولة التأهيلية النهائية.

وكان فيرستابن انطلق من المركز الخامس عشر في جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من البطولة هذا العام، بسبب مشكلة في سيارته.